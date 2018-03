AC Milan. Nowy kontrakt dla Gennaro Gattuso na Wielkanoc

AC Milan potwierdził, że Gennaro Gattuso zostanie nagrodzony nowym kontraktem już na Wielkanoc. W tym momencie jego zarobki nie różnią się od czasów, gdy zarządzał zespołem młodzieżowym, co czyni go najgorzej opłacanym trenerem spośród czołowych klubów włoskich.

Zdjęcie Gennaro Gattuso /AFP

Nowy kontrakt dla Gattuso jest już pewny. Były trener drużyny młodzieżowców miejsce Vincenza Montelli zajął w listopadzie ubiegłego roku.

Co ciekawe, Gattuso wciąż ma tę samą płacę, którą zarabiał, gdy zarządzał zespołem młodzieżowym - 120 000 euro rocznie (150 000 dolarów) - co czyni go najgorzej opłacanym trenerem we włoskiej Serie A.

Według "La Gazzetta dello Sport", jego nowa umowa wynosiłaby około dwóch milionów euro (2,4 miliona dolarów) na sezon. - Pracujemy, aby rozpocząć nową erę z Gattuso, ponieważ uważamy, że jest on właściwym trenerem dla Milanu, który może zostać jego bohaterem w ciągu najbliższych kilku lat - mówią władze klubu.

Włoskie media sugerują, że Gattuso może podpisać nową umowę przed derbami miasta przeciwko Interowi, które zaplanowano 4 kwietnia.

