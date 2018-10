AC Milan - Sampdoria 3-2. Błąd Bereszyńskiego i porażka Sampdorii

AC Milan pokonał Sampdorię Genua 3-2 (2-2) w niedzielnym meczu 10. kolejki Serie A. W zespole gości na San Siro wystąpili wszyscy trzej polscy piłkarze, lecz tym razem pozostali oni w cieniu innych. O zwycięstwie gospodarzy przesądził efektowny strzał Hiszpana Suso z 61. minuty spotkania.

Chociaż od objęcia przez niego posady trenera Milanu minęło dopiero jedenaście miesięcy, to posada Gennaro Gattuso po raz kolejny zawisła na włosku. Stało się tak za sprawą dwóch porażek w ostatnich dniach. Rossoneri najpierw, w jak zawsze niezwykle prestiżowych derbach Mediolanu, ulegli Interowi 0-1, a w czwartek przegrali z kolei w Lidze Europy z Realem Betis 1-2.

Nie mogło zatem dziwić, że jego podopieczni rozpoczęli niedzielne spotkanie od zdecydowanych ataków. Już w 17. minucie przyniosło to bramkowy efekt, gdy dośrodkowanie Suso strzałem głową na gola zamienił Patrick Cutrone. Nie popisał się w tej sytuacji niestety Bartosz Bereszyński, który razem z Karolem Linettym rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Polski obrońca źle się ustawił, stracił z oczu napastnika rywali i zdecydowanie zbyt łatwo pozwolił mu uderzyć piłkę głową.

Goście potrzebowali jednak zaledwie czterech minuty, by doprowadzić do wyrównania. Uczynił to Riccardo Saponara, który po świetnym dryblingu w polu karnym popisał się jeszcze lepszym strzałem prawą nogą. Płasko uderzona piłka wpadła w dalszy róg bramki Gianluigiego Donnarummy, bezradnego w tej sytuacji.

Włoski bramkarz niewiele mógł również zrobić w 31. minucie. Po precyzyjnym podaniu z głębi pola Saponary za linię obrony "Rossonerich" świetnie wybiegł Fabio Quagliarella i weteran włoskich boisk strzałem z woleja wyprowadził Sampdorię na prowadzenie.

Konsternacja na San Siro potrwała jednak tylko pięć minut. W 36. minucie znakomicie w polu karnym piłkę wymienili bowiem Gonzalo Higuain i Cutrone, a całą akcję Argentyńczyk zakończył precyzyjnym strzałem na 2-2.

Taki wynik utrzymał się do przerwy, a po zmianie stron sprawę w swoje ręce, a raczej nogi wziął Hiszpan Suso. Cała Serie A powinna już wiedzieć o znakomitej lewej nodze tego piłkarza, gdy szuka on strzału z dystansu po zbiegnięciu z prawego skrzydła. Piłkarze Sampdorii albo jednak nie odrobili lekcji, albo też zapomnieli o przedmeczowych poradach trenerów.

Suso po raz pierwszy bardzo groźnie uderzył w 59. minucie, lecz golkiper gości Emil Audero zdołał jeszcze wtedy odbić piłkę. Nie mógł już jednak nic zrobić w minucie 61., gdy Hiszpanowi raz jeszcze zostawiono zbyt wiele miejsca na linii pola karnego, co wykorzystał on precyzyjnym strzałem w dalszy róg bramki.

Na ostatnie pół godziny na murawie pojawił się również Dawid Kownacki, lecz ani polski napastnik, ani też jego koledzy z zespołu nie zdołali uratować choćby remisu. AC Milan wygrał zatem z Sampdorią 3-2 i zrównał się punktami z zespołem z Genui. Niewykluczone również, że Gennaro Gattuso po raz kolejny uchronił się przed zwolnieniem.

AC Milan - Sampdoria UC 3-2 (2-2)

Bramki: 1-0 Patrick Cutrone (17.), 1-1 Riccardo Saponara (21.), 1-2 Fabio Quagliarella (31.), 2-2 Gonzalo Higuain (36.), 3-2 Suso (61.)

Wojciech Malinowski