Aliszer Usmanow chciał być właścicielem Arsenalu. Przejmie AC Milan?

Aliszer Usmanow bardzo poważnie rozważa kupno AC Milan. Rosyjski miliarder aktualnie posiada ponad 29 procent udziałów w Arsenalu, ale chciałby zostać głównym właścicielem ”Kanonierów”, na co nie chce się zgodzić większościowy udziałowiec Stan Kroenke. W przejęciu klubu przez Usmanowa może pomóc amerykański fundusz inwestycyjny Elliott Management.

W czerwono-czarnej części Mediolanu źle się dzieje. Według ostatnich doniesień włoskich mediów sprawę przejęcia AC Milan przez Yonghonga Li bada prokuratura, a klub zwrócił się do chińskiego inwestora z prośbą o przelanie na konto 10 milionów euro, by zachować odpowiednią płynność finansową. Jeśli w najbliższych miesiącach nic się nie zmieni, to Milan przejdzie w ręce funduszu inwestycyjnego Elliott Management, od którego Li pożyczył ponad 300 milionów euro, by wykupić ”Rossonerich” od ówczesnego właściciela Silvio Berlusconiego.

Elliott Management może zarządzać klubem bądź sprzedać go innemu udziałowcowi, który ureguluje większość zadłużenia. I tu pojawi się nazwisko Aliszera Usmanowa. Rosjanin od dawna marzy, by przejąć klub w jednej z czołowych lig europejskich. Od 2007 roku miliarder jest udziałowcem Arsenalu, ale ma małe szanse, by przekonać Stana Kroenke do odsprzedania większości udziałów. Ostatnio myślał o kupnie Sevilli, ale AC Milan to zdecydowanie bardziej atrakcyjny klub i marka.

Według dobrze poinformowanego serwisu Libero Usmanow jest gotowy przejąć Milan, jeśli Li okaże się niewypłacalny, a cała transakcja z ubiegłego roku podejrzana. Rosjanin może liczyć na pomoc właściciela Elliott Management Paula Singera. Panowie znają się bardzo dobrze, a na dodatek Singer jest wielkim fanem Arsenalu.

Więcej będzie wiadomo w czerwcu. Jeśli w tym miesiącu na konto Milanu nie trafi przynajmniej 35 milionów euro, to Li wpadnie w kolejne tarapaty, a sprawą zajmie się dodatkowo UEFA działająca w ramach finansowego fair play.

