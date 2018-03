Andrea Belotti: Zmienię klub pod warunkiem, że będę grać

- Wszyscy mówią mi, że powinienem grać w mocniejszym klubie, ale to ja zdecydują, co jest dla mnie najlepsze. Nie jestem zainteresowany przenosinami do większego klubu, jeśli nie będę w nim grać albo utknę na ławce - mówi Andrea Belotti, napastnik Torino, który wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym.

W poprzednim sezonie Belotti strzelił 26 goli dla Torino w Serie A i od razu silniejsze europejskie kluby wzięły Włocha na celownik. 24-letni piłkarz stał się też podstawowych zawodnikiem reprezentacji kraju.

Torino nie chce pozbywać się lekką ręką jednego z najlepszych graczy. Prezydent turyńskiego klubu Urbano Cairo włączył do nowej umowy piłkarza, wygasającej w 2021 roku, klauzulę odstępnego w wysokości 100 mln euro.

Bieżące rozgrywki nie są już tak udane dla Belottiego, który zmagał się z dwiema kontuzjami, strzelił tylko sześć goli w sezonie i razem reprezentacją Włoch nie awansował na mistrzostwa świata w Rosji.

- Nie chcę oglądać żadnych zdjęć z tego meczu na San Siro - powiedział napastnik mając na myśli bezbramkowy remis w rewanżowym spotkaniu barażowym przeciwko Szwecji o udział w tegorocznym mundialu.

- Czuję się już dobrze fizycznie i mentalnie po dwóch kontuzjach. Jest dużo meczów i dzięki temu się odbuduję - stwierdził Andrea Belotti przed wtorkowym sparingiem przeciwko Anglii ma Wembley. W miniony piątek, w pierwszym, spotkaniu od jesiennej katastrofy w barażu, Włosi przegrali 0-2 z Argentyną.

