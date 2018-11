Chociaż Antonio Conte mocno łączony był z objęciem posady szkoleniowca Realu Madryt, to Włoch postanowił zrobić sobie dłuższą przerwę. - Nie poprowadzę w tym sezonie żadnego klubu - powiedział były menedżer londyńskiej Chelsea.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lionel Messi nagrodzony. Wideo © 2018 Associated Press

W letnim oknie transferowym w zachodnim Londynie doszło do włoskiej roszady na stanowisku menedżera Chelsea. Zwolnionego Antonio Conte zastąpił Maurizio Sarri. Ten pierwszy, który w swoim CV ma nawet reprezentację Włoch pozostaje bezrobotny. W ostatnim czasie najgłośniej było o jego negocjacjach z prezydentem Realu Madryt Florentino Perezem, ale ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia. Conte był wymieniany jako główny faworyt do przejęcia schedy po Julenie Lopeteguim. Tymczasem Królewscy zdecydowali się powierzyć rolę strażaka Santiago Solariemu.

Reklama

49-letniemu trenerowi bliżej jest do Serie A. - Według mnie lepiej poczekać do końca sezonu, niż wskakiwać do już rozpędzonego pociągu. Chcę poczekać do czerwca i rozpocząć nowy projekt. W ciągu trzech miesięcy wszystko może się jeszcze zmienić, jednak zawsze byłem wyznawcą takiego właśnie spokojnego podejścia - wytłumaczył Conte.

- Czy zastanawiałem się nad tym, że mógłbym trenować Ronaldo? Nie, nigdy o tym nie myślałem. Jestem zadowolony ze współpracy z piłkarzami, których miałem okazję trenować i z rzeczy, które wspólnie osiągnęliśmy - ocenił.

Dziennikarze dopytywali szkoleniowca o ewentualny powrót do Juventusu, z którym święcił sukcesy jako zawodnik i jako trener. - Powrót do Juve? Klub się rozwija i sztab trenerski wykonuje tam znakomitą pracę. Allegri robi robotę. Oczywiście, jestem Włochem i chciałbym żyć i szkolić w Italii, ale aktualnie Stara Dama zdominowała w pełni rozgrywki, jednak grupa pościgowa się rozwija z roku na rok - dodał enigmatycznie Conte.