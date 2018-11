Arsene Wenger o doniesieniach, że poprowadzi AC Milan: To zmyślona informacja

We wtorek media plotkowały o tym, że Arsene Wenger, były wieloletni trener Arsenalu Londyn, może przejąć drużynę AC Milan. - To zmyślona informacja - skomentował sam zainteresowany w rozmowie z telewizją beIN Sports.

Wenger pozostaje bez zajęcia od końca poprzedniego sezonu, gdy zakończył 22-letni okres pracy w Arsenalu. 69-letni Francuz w pierwszych wywiadach po odejściu z londyńskiego klubu tłumaczył, że jeszcze nie wie, co zrobi i czy będzie gdzieś jeszcze pracować. Jednak w ostatnich tygodniach Wenger przekonywał, że odpoczął, jest gotowy wrócić do zawodu i ma mnóstwo ofert. Co więcej zapewnił ponadto, że w styczniu przyszłego roku będzie już prowadzić jakiś nowym zespół.

Nazwisko Wengera łączono z różnymi miejscami, ale po ostatnich deklaracjach spekulacje nasiliły się. Najnowsza dotyczyła oferty ze strony AC Milan. Doświadczony szkoleniowiec zaprzeczył takiej możliwości.

- Mogę na ten temat powiedzieć tylko tyle, że to zmyślona informacja - stwierdził Wenger. - Nie mogę panować nad plotkami, mogę panować tylko nad tym, co robię w swoim życiu - dodał, a pytany niedawno o przyszłość przez Sky Sports, francuski trener stwierdził:

- W tym momencie wypoczywam i oglądam mnóstwo piłki. Mówiłem już wcześniej, że najlepszym wyjściem byłby powrót z dala od Anglii, bo spędziłem tak wiele czasu w jednym klubie, że praca w innym byłaby czymś dziwnym.

