AS Roma - AC Milan 0-2 w 26. kolejce Serie A

Zatrudnienie Gennaro Gattuso na stanowisku szkoleniowca AC Milan okazało się najlepszym transferem "Rossonerich" w obecnym sezonie. W niedzielę Mediolańczycy pokonali na wyjeździe AS Romę 2-0 (0-0), a gole strzelali wychowankowie - Patrick Cutrone i Davide Calabria.

Walka o miejsce gwarantujące udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów zapowiada się niezwykle ciekawie. Zajmująca 5. pozycję AS Roma w niedzielę podejmowała 7. AC Milan. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki goście nie przegrali od jedenastu spotkań, ale faworytami spotkania byli gospodarze.

"Giallorossi" w pierwszej połowie mieli sporą przewagę, którą najlepiej oddają statystyki strzałów - piłkarze Eusebio Di Francesco uderzali na bramkę Gianluigiego Donnarummy aż 10 razy, ale nie zdołali pokonać młodego golkipera. Powody są dwa - rozregulowane celowniki Patricka Schicka i Cengiza Undera oraz świetna dyspozycja obchodzącego 19. urodziny bramkarza.

Już na początku meczu Under miał świetną okazję, by zapewnić prowadzenie Romie, a po chwili równie groźnie uderzał Schick, jednak górą był Donnarumma. Tego dnia bramkarz Milanu mógł również liczyć na swoich obrońców - Leonardo Bonucci w ostatnim momencie zablokował piłkę po jednym ze strzałów Schicka, a Ricardo Rodriguez uprzedził Lorenzo Pellegriniego, który znalazł się na czystej pozycji.

Milan głównie się bronił i próbował utrzymywać się przy piłce, by zmniejszyć szanse rywali. Jedyny strzał na bramkę oddał Hakan Calhanoglu.

Po przerwie sytuacja zmieniła się diametralnie. Piłkarze gości, jakby skuszeni nieskutecznością przeciwników, sami postanowili ruszyć do ataku i poszukać szczęścia pod bramką Alissona. Udało się w 48. minucie, kiedy Suso dośrodkował z prawej strony w pole karne, a nadbiegający Patrick Cutrone popisał się świetnym uderzeniem piętą i kompletnie zaskoczył brazylijskiego golkipera.

Co więcej ten, który zastąpił Cutrone, Nikola Kalinić mógł i powinien podwyższyć na 2-0, ale jego uderzenie znakomicie obronił bramkarz Romy. Jednak Brazylijczyk był bezradny w 74. minucie, gdy Kalinić idealnie dograł w szesnastkę do wychodzącego na czystą pozycję Davide Calabrii, a prawy obrońca podciął piłkę i trafił do siatki.

Choć Di Francesco wprowadził na murawę m.in. Edina Dżeko w miejsce bezproduktywnego Radji Nainggolana, to gra Romy nie uległa poprawie. Wręcz przeciwnie - gospodarze atakowali schematycznie i bez pomysłu. W efekcie nie zdołali zdobyć nawet jednej bramki i fani zgromadzeni na Stadio Olimpico opuszczali stadion w bardzo złych nastrojach.

AS Roma - AC Milan 0-2 (0-0)



Bramki: 0-1 Cutrone (48.), 0-2 Calabria (74.)

