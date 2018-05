AS Roma pozyskała Ivana Marcano

AS Roma poinformowała w czwartek, że nowym piłkarzem klubu został Ivan Marcano. Hiszpański obrońca, który dołączył do "Giallorossich" na zasadzie wolnego transferu, podpisał trzyletni kontrakt.

Zdjęcie Ivan Marcano /Getty Images

30-letni Hiszpan ostatnie cztery lata spędził w FC Porto, z którym zdobył w minionym sezonie mistrzostwo Portugalii. Wcześniej występował m.in. w Rubinie Kazań i Villarreal.

- Jestem szczęśliwy, że tu trafiłem. AS Roma to wspaniały klub, który podąża we właściwym kierunku i realizuje postawione sportowe cele. Wierzę jednocześnie, że piłkarska filozofia klubu pasuje do moich silnych stron - powiedział Marcano oficjalnej stronie "Giallorossich".

Występujący zazwyczaj na środku defensywy Hiszpan podpisał z rzymskim klubem trzyletni kontrakt, w którym zapisano także możliwość przedłużenia go jeszcze o rok. To jednak będzie zależeć od spełnienia przez Marcano określonych wymogów zapisanych w umowie.

Zadowolony z pozyskania 30-latka jest dyrektor sportowy Romy Monchi, który przed laty starał się go sprowadzić do Sevilli.

- Sprowadzenie Ivana Marcano gwarantuje nam piłkarza z określoną jakością, siłą fizyczną i dużym doświadczeniem. Życzę mu wszystkiego najlepszego w jego nowej klubowej przygodzie - powiedział Monchi.

AS Roma w zakończonym niedawno sezonie awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Rzymianie dopiero w dwumeczu o finał ulegli Liverpoolowi. W Serie A "Giallorossi" zajęli trzecie miejsce, które gwarantuje im występ w kolejnej edycji tych najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie.

Wojciech Malinowski