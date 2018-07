Bartłomiej Drągowski może żegnać się z Fiorentiną

Wszystko wskazuje na to, że czas Bartłomieja Drągowskiego w AC Fiorentina dobiega końca. Jak informują włoskie media klub z Florencji dopiął szczegóły transferu niezwykle utalentowanego Albana Lafonta. 19-letni bramkarz ma przyjść z Toulouse FC za 8,5 miliona euro i z miejsca otrzymać miejsce w podstawowym składzie.

Zdjęcie Alban Lafont /Getty Images

Gdy w 2016 roku Drągowski przechodził z Jagiellonii Białystok do Fiorentiny wiązał z nowym klubem wielkie nadzieje. Od tego momentu rozegrał w pierwszym zespole zaledwie sześć spotkań. W jednym z wywiadów udzielonych w marcu tego roku 20-letni bramkarz wyznał, że traci "chęć do gry w piłkę" i myśli o zmianie pracodawcy. Jeśli sądził, że jego szanse na regularne występy wzrosną po powrocie Marco Sportiello do Atalanty Bergamo, to był w dużym błędzie.

Reklama

Zdaniem włoskich mediów Fiorentina lada moment pozyska 19-letniego golkipera Toulouse FC Albana Lafonta. Młody bramkarz zgodnie jest uznawany za przyszły numer jeden w reprezentacji Francji. "Viola" ma za niego zapłacić 8,5 miliona euro i powierzyć mu bluzę z numerem 1. Lafont podpisze pięcioletni kontrakt.

W tej sytuacji wątpliwe, by Drągowski został we Florencji. Wprawdzie klub do tej pory nie pozyskał zmiennika dla Lafonta, ale raczej mało prawdopodobne, by Polak częściej dostawał szansę od szkoleniowca Stefana Piolego i ponownie pogodził się z rolą rezerwowego.

Lafont w poprzednim sezonie rozegrał 44 mecze w barwach Toulouse FC, w których puścił 60 goli i 16 razy zachował czyste konto.

po