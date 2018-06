Bartosz Bereszyński w Interze Mediolan? Klub zaprzecza

W niedzielę dziennik ”La Gazzetta dello Sport” poinformowała, że Inter Mediolan jest bardzo poważnie zainteresowany sprowadzeniem Bartosza Bereszyńskiego. Prawy obrońca Sampdorii Genua miałby zastąpić w składzie ”Nerazzurrich” Joao Cancelo, który wrócił do Valencia CF. Jednak zdaniem dyrektora klubu z Genui Antonio Romeia zawodnik nigdzie się nie rusza.

Inter Mediolan poszukuje prawego obrońcy. Klub nie może sobie pozwolić na kupno Joao Cancelo, za którego Valencia chciała otrzymać około 35 milionów euro. W efekcie piłkarz, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Interze wrócił na Estadio Mestalla. Zdaniem ”La Gazzetta dello Sport” jego następcą miałby zostać właśnie Bartosz Bereszyński.

Polak ma za sobą udany sezon w barwach Sampdorii. Były zawodnik Legii Warszawa wystąpił w 31 meczach i był pewnym punktem zespołu. Ponoć Inter jest skłonny zapłacić za Bereszyńskiego około 10 milionów euro. W ramach transakcji w drugą stronę mógłby również powędrować były napastnik Sampdorii Eder.

Do całej sprawy odniósł się dyrektor klubu z Genui i zarazem prawa ręka prezydenta Massimo Ferrero Antonio Romei. Jego zdaniem nie szanse na zmianę barw klubowych przez Bereszyńskiego są małe.

- Nie sądzę, by Bereszyński podczas najbliższej sesji transferowej trafił do Interu. Jeśli zaś chodzi o Edera, to nie ma szans na jego powrót do Sampdorii - powiedział.

Nie można jednak przekreślać całej transakcji. Inter ma bardzo dobre relacje z Sampdorią - w przeszłości z Genui do Mediolanu przenosili się m.in. Mauro Icardi, Eder oraz Milan Skriniar.