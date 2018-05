Bayern Monachium może zapomnieć o Mauro Icardim?

Napastnik Interu Mediolan Mauro Icardi jest wymieniany jako jeden z zawodników, który mógłby wzmocnić Bayern Monachium w przypadku sprzedaży Roberta Lewandowskiego. Jednak zdaniem dyrektora sportowego "Nerazzurrich" Piero Ausilio piłkarz nigdzie się nie wybiera.

Sytuacja Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium nie jest jasna. Z jednej strony Polak chce odejść, natomiast z drugiej jego kontrakt obowiązuje do 2021 roku. Nie brakuje głosów, że "Lewy" będzie chciał wymusić transfer, a nawet zastrajkuje, jednak wydaje się to mało prawdopodobne. Problem w tym, że Lewandowski marzył o grze w barwach Realu Madryt, a wszystko wskazuje na to, że "Królewscy" nie są już zainteresowani jego usługami. W efekcie napastnik znalazł się w patowej sytuacji.

Zdaniem niemieckich mediów Bayern latem jest gotowy dokonać dużego wzmocnieni w ataku. Mówiło się przede wszystkim o Paulo Dybali z Juventusu, ale kilka razy pojawiło się również nazwisko Mauro Icardiego z Interu Mediolan. Ponoć Argentyńczyk podejmie decyzję o odejściu, jeśli "Nerazzurri" nie zdołają zająć miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. O wszystkim zadecyduje najbliższy mecz ligowy, w którym Inter zmierzy się na Stadio Olimpico z Lazio.

Dyrektor sportowy Interu Piero Ausilio jest przekonany, że Icardi nigdzie nie odejdzie. Wprawdzie każdy klub spoza Włoch może wykupić piłkarza za 110 milionów euro, ale ma czas maksymalnie do końca czerwca. Według Ausilio taki transfer jest mało realny, bo Icardi znakomicie czuje się w Mediolanie, jest kapitanem i nikt na San Siro nie myśli o jego sprzedaży.

- Mauro ma jeszcze trzyletni kontrakt z Interem. To, co się wydarzy nie zależy od miejsca, jakie zajmiemy na koniec sezonu. Chcemy, by Icardi kontynuował karierę w naszym klubie. Nie mamy zamiaru go sprzedawać – powiedział.

- Oczywiście, jest klauzula odstępnego dla klubów spoza Włoch. Mogą z nim negocjować. Jednak nikt się do nas nie zgłosił, a poza tym wątpię, by Mauro chciał odejść – podkreśla.

W obecnym sezonie Icardi rozegrał 35 spotkań, w których strzelił 28 goli. Jego umowa z Interem obowiązuje do czerwca 2021 roku.



