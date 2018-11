Carlo Ancelotti: Krzysztof Piątek ma papiery na wielki klub

Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika gra w sobotę na wyjeździe z Genoą Krzysztofa Piątka. Trener gości Carlo Ancelotti na pytanie o polskiego napastnika z drużyny rywali odparł, że stać go na grę w silnym klubie. Włoskie media spekulują, że zainteresowani są nim właśnie neapolitańczycy. Z kolei na pytanie o występ Milika z Genoą, Ancelotti lekko kluczył, ale nie powiedział "nie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mourinho tłumaczy się z prowokacyjnego gestu. Wideo © 2018 Associated Press

O Piątku pisze się i mówi we włoskich mediach sporo, bo były napastnik Cracovii zadziwił na włoskich boiskach swoją skutecznością. Po dwunastu golach w trzynastu meczach na wszystkich frontach ruszyła lawina spekulacji na temat Piątka. Dyrektor sportowy Genoi potwierdził nawet, że Napoli złożyło za Polaka ofertę, ale ta została odrzucona jak każda inna.

Reklama

- On spisuje się bardzo dobrze i każdy, kto prezentuje taką formę może grać w wielkim klubie. To miejsce (Genoa) jest idealne dla niego w pierwszym roku we Włoszech. To niebezpieczny zawodnik, bardzo aktywny w polu karnym i dlatego będziemy musieli to mieć pod kontrolą - powiedział Ancelotti, który ma w swoim zespole dwóch innych reprezentantów Polski Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika.

Obaj Polacy w ostatnim czasie wypadli z łask doświadczonego szkoleniowca, który na początku swojej pracy w Napoli dawał im więcej okazji do gry od pierwszej minuty. To się jednak ostatnio zmieniło. Milik i Zieliński częściej siadają na ławce. Tak też było w ostatnim spotkaniu przeciwko Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Ostatecznie na 20 minut we wtorek wszedł tylko ten drugi.

Ancelotti przed spotkaniem z Genoą otrzymał pytanie również o to, czy zdecyduje się wystawić w sobotę Milika. Konkurent do składu Polaka Dries Mertens ucierpiał w spotkaniu z PSG i zszedł przedwcześnie z boiska, ale kontuzja nie okazałą się groźna.

- Czy zagra Milik? Zapowiada się intensywny, fizyczny mecz i będziemy musieli mieć siłę fizyczną, żeby się przeciwstawić. Rozważę ten aspekt. Dries Mertens miał problem z ramieniem, ale się wykurował. Wszystko z nim dobrze. Każdy chce grać w każdym meczu i to jest ważne. Będzie kilka zmian w składzie, ale sześć to za dużo - powiedział trener Napoli.

Ancelotti spodziewa się bardzo trudnej przeprawy w Genui i ostrzegł swoich zawodników przed dopisywaniem sobie punktów przed meczem.

- Zagramy w wymagającym otoczeniu, przeciwko bardzo zmotywowanemu zespołowi, biorąc pod uwagę, że przegrali w dwóch ostatnich meczach. Zagramy na stadionie, z którego mamy złe wspomnienia, rywale mają swoje problemy i będą chcieli się odbić. Miejscowi kibice staną za nimi murem na 100 proc. dlatego czeka nas jutro wielki test dojrzałości - mówił.

W razie zwycięstwa Napoli, przynajmniej do niedzieli, zmniejszyłoby do trzech punktów stratę do prowadzącego Juventusu. Turyńczycy tego dnia mierzą się bowiem z będącym na czwartej pozycji AC Milan. Dziennikarze zapytali więc, czy szkoleniowiec spodziewa się prezentu z Mediolanu.

- Jedyny prezent, jakiego się spodziewam to pięknego meczu. My musimy myśleć o swoim spotkaniu - uciął.

kip

Serie A: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz