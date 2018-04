Carlo Ancelotti się wycofał, faworytem na selekcjonera Włoch jest Roberto Mancini

Włosi ciągle nie wiedzą, kto zajmie się odbudową reprezentacji, która znalazła się w największym kryzysie od lat i kto poprowadzi drużynę w jesiennych meczach z Polską w Lidze Narodów. Na dzisiaj najpoważniejszym kandydatem jest Roberto Mancini, ale w odwodzie pozostaje Claudio Ranieri – pisze niedzielna „La Gazzetta Sportiva”.

Wszystko przez to, że Carlo Ancelotti dał do zrozumienia działaczom, że nie jest zainteresowany tą funkcją. Tymczasem ostateczna data, kiedy nowy trener ma zostać wybrany, jest coraz bliżej. To 20 maja.



Dlaczego Carletto sam się wykluczył z tej rozgrywki po rozmowie m.in. z Alessandro Costacurtą, swoim dawnym kolegą z Milanu? Dziennikarze "Gazzetty" nie mają pewnych informacji (oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone), ale przypuszczają, że powodem może być chęć ponownego podjęcia pracy w wielkim klubie. Po odejściu z Bayernu, Ancelotti ma na to ochotę i - najprawdopodobniej - kilka możliwych opcji. Czy rolę odegrały również finanse? Nie jest to wykluczone. Jak przypomina "Gazzetta", w Monachium miał kontrakt na poziomie 8 mln euro rocznie, włoska federacja jest mu w stanie zapewnić jedynie połowę z tej sumy.

Dlatego faworytem jest Mancini, aktualny trener Zenita St Petersburg. Rozwiązanie jego umowy z rosyjskim klubem nie jest automatyczne, ale w takiej sytuacji, nie byłoby niemożliwe.

Inną opcją, cały czas pozostającą w grze jest Claudio Ranieri, choć jego odejście z Nantes bardzo nie spodobałoby się polskiemu prezesowi Waldemarowi Kicie.

Zdjęcie Roberto Mancini / AFP