Cassano namawia Milan na sprowadzenie Ibrahimovicia

Szwedzki napastnik nie przestaje zachwycać na boiskach amerykańskiej MLS. 37-letni Zlatan Ibrahimović za oceanem strzela gola za gole. Teraz pojawiła się opcja, aby zawodnik w styczniu został wypożyczony z Los Angeles Galaxy do AC Milan.

Ibrahimović w barwach ekipy z Kalifornii prezentuje się znakomicie. W 25 spotkaniach w MLS strzelił 21 goli i zanotował sześć asyst.

Sezon w MLS kończy się już w tym miesiącu i nie ma większych przeszkód, aby Szwed w styczniu trafił do jakiegoś zespołu na wypożyczenie.

Od kilku dni spekuluje się, że zawodnika mogą ściągnąć działacze AC Milan. Doświadczony napastnik występował w tej drużynie w latach 2010-2012. To był dla niego znakomity czas.

W ekipie z Mediolanu we wszystkich rozgrywkach zaprezentował się w 85 spotkaniach i zdobył 56 bramek.

- Jeśli byłbym na miejscu działaczy Milanu, to bym go zatrudnił. Gdy pojawi się taka możliwość, to sądzę, że trener Gattuso postara się go ściągnąć. A może mógłby przyjść także Gonzalo Higuain? On wie, jak grać dla zespołu. Strzela wiele goli i potrafi dobrze podać koledze. Umie na murawie robić praktycznie wszystko – powiedział były napastnik reprezentacji Włoch Antonio Cassano.

Ibrahimović trafił do Los Angeles Galaxy prawie siedem miesięcy temu, bo 23 marca. Jego umowa kończy się 31 grudnia 2020 roku.