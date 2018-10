Cristiano Ronaldo stanowczo zaprzeczył oskarżeniom o gwałt

W ostatnich dniach powróciła w mediach sprawa domniemanego gwałtu, jakiego miał się dopuścić w Las Vegas Cristiano Ronaldo w 2009 roku, na krótko przed transferem z Manchesteru United do Realu Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo już strzela dla Juventusu. Wideo © 2018 Associated Press

Pięciokrotnego zdobywcę "Złotej Piłki" oskarża Amerykanka Kathryn Mayorga, która w ubiegły piątek pierwszy raz opowiedziała o tym publicznie, choć sprawa dotyczy wydarzeń sprzed prawie dziesięciu lat. Mayorga udzieliła wywiadu niemieckiemu tygodnikowi "Der Spiegel" i opowiedziała w nim ze szczegółami, co wydarzyło się podczas jednej z imprez w Las Vegas. Jej relację przedrukowały później największe europejskie dzienniki.

Reklama

Amerykanka złożyła doniesienie o gwałcie jeszcze w 2009 roku i zawarła z prawnikami Ronalda ugodę, na mocy której otrzymała 375 tysięcy dolarów, ale nie mogła o niczym powiedzieć ani słowa. Dziś tłumaczy, że prawnicy uświadomili jej, że kara dla jednego z najsłynniejszych sportowców świata była zbyt niska, a wręcz prawie żadna. Mayorga dodała, że do ponownego oskarżenia nakłoniła ją m.in. głośna w USA akcja #MeToo wywołana, gdy o przestępstwa na tle seksualnym oskarżono słynnego producenta filmowego Harveya Weinsteina.

We wtorek policja w Las Vegas poinformowała o wznowieniu śledztwa w związku z oskarżeniami Ronalda o gwałt.

"Policja Metropolitalna Las Vegas zareagowała na doniesienie o napaści seksualnej z dnia 13 czerwca 2009. W chwili przyjęcie zgłoszenia, ofiara nie podała śledczym miejsca zdarzenia ani nie przedstawiła opisu podejrzanego. Przeprowadzono badanie lekarskie. We wrześniu 2018 sprawę ponownie otworzono, a nasi śledczy sprawdzają informacje przekazane przez ofiarę. Śledztwo trwa i nie będą podawane żadne szczegóły jego dotyczące" - głosi komunikat policji.

W środę Cristiano Ronaldo za pośrednictwem Twittera zaprzeczył oskarżeniom.

"Zdecydowanie zaprzeczam oskarżeniom wystosowanym pod moim adresem. Gwałt to ohydne przestępstwo, które jest kompletnym przeciwieństwem tego, w co wierzę. Nie będę karmił mediów i dawał pożywki ludziom chcącym promować siebie moim kosztem i będę dążył do oczyszczenia mojego dobrego imienia.

"Moje czyste sumienie pozwala mi spokojnie oczekiwać na wynik całego śledztwa" - czytamy w dwóch wpisach zamieszczonych na koncie 33-letniego portugalskiego piłkarza.



Zdjęcie Cristiano Ronaldo / Getty Images

kip