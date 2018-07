Cristiano Ronaldo został piłkarzem Juventusu Turyn

Najgłośniejsza transferowa saga ostatnich tygodni dobiegła końca. Cristiano Ronaldo został oficjalnie piłkarzem Juventusu Turyn, a Real Madryt zainkasował na Portugalczyka około 100-120 milionów euro. W nowym klubie CR7 będzie zarabiał astronomiczne 30 milionów euro za sezon, podpisał umowę na cztery kolejne sezony. Z Królewskimi rozstał się po dziewięciu latach sukcesów i w glorii najlepszego piłkarza świata.

Dziewięć lat w Realu Madryt spędził Cristiano Ronaldo i były to lata niezwykle udane. Wygrał z Królewskimi cztery razy Ligę Mistrzów - 2014, 2016, 2017 oraz 2018 - dwa razy Superpuchar Europy - 2014, 2017 - oraz trzy razy klubowe MŚ - 2014, 2016, 2017. W LaLiga dwa razy sięgał po mistrzostwo (2012, 2017), dwa razy po Puchar Króla (2011, 2014) i raz po Superpuchar (2012, 2017). Legendą Los Blancos został wypracowując kosmiczny wręcz bilans - 450 bramek zdobytych w 438 meczach w barwach Realu. To czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu.



Negocjacje trwały kilka tygodni i kością niezgody miało być na koniec oświadczenie zawodnika skierowane do kibiców Realu Madryt. Domagał się go prezes Królewskich, Florentino Perez, który chciał, by to sam piłkarz wyjaśnił fanom, dlaczego opuszcza klub. CR7 początkowo nie zamierzał zabierać głosu w tej sprawie, ale wreszcie - jak donoszą media w Hiszpanii - ugiął się i ma kibicom z Madrytu wyjaśnić, że to on chciał opuścić klub, a nie Real zrezygnował z jego usług.



W Turynie transfer 33-letniego gwiazdora przyjęto z euforią. W Juventusie Portugalczyk zagra z numerem "7", będzie zarabiał 30 milionów euro za sezon i ma być największą gwiazdą Serie A. Jego klubowym kolegą będzie m.in. Wojciech Szczęsny, który właśnie przejął po Gianluigim Buffonie numer "1" i ma być pierwszym bramkarzem Bianconerich. Trener Massimiliano Allegri ponoć już rozmawiał z Cristiano Ronaldo i w nadchodzącym sezonie za główny cel będzie miał nie tylko utrzymanie prymatu w Italii, ale też wygranie Ligi Mistrzów. Juve czeka na ten zaszczyt od 1996 roku, a ostatni finał LM przegrał rok temu z... Realem Madryt (1-4). Dwa gole w Cardiff strzelił Starej Damie właśnie Cristiano Ronaldo.



Portugalczyk po raz pierwszy w karierze zagra w Italii. W latach 2003-2009 reprezentował barwy Manchesteru United, a do Anglii trafił ze Sportingu Lizbona jako 18-latek. Ostatnie dziewięć lat spędził w Madrycie. Teraz będzie miał okazję mieszkać i grać w stolicy Piemontu i jednym z piękniejszych miast w Europie.



"Zgodnie z wolą i prośbą wyrażoną przez Cristiano Ronaldo, zgodziliśmy się ma jego przenosiny do Juventusu Turyn. Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność graczowi, który okazał się być najlepszym na świecie i który stał się symbolem jednego z najlepszych momentów w historii naszego klubu. Cristiano Ronaldo jest dla nas przykładem poświęcenia, pracy, odpowiedzialności, talentu i samodoskonalenia. Zawsze będzie jednym z wielkich symboli Realu Madryt i odniesieniem dla kolejnych pokoleń. Real Madryt zawsze będzie Twoim domem" - czytamy w specjalnie wydanym przez klub z Madrytu oświadczeniu.



