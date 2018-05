Czarne chmury nad AC Milan

We wtorek UEFA poinformowała, że nie pójdzie na ugodę z Milanem i za miesiąc spotka się z przedstawicielami klubu w sądzie. Klub złamał przepisy Finansowego Fair Play, po czym nie potrafił przedstawić planu naprawy sytuacji. "Rossonerim" grozi m.in. wykluczenie z europejskich pucharów.

Sezon 2017/2018 AC Milan zakończył na 6. miejscu w tabeli Serie A, co zapewniło piłkarzom Gennaro Gattuso grę w przyszłorocznej edycji Ligi Europy. Możliwe jednak, że „Rossoneri” będą musieli zapomnieć o podboju Europy na pewien czas. We wtorek UEFA poinformowała, że odrzuciła propozycję klubu w kwestii naprawy sytuacji finansowej i skierowała sprawę do Izby Orzekającej.

Problemy Milanu rozpoczęły się po ogłoszeniu przez międzynarodową organizację, że klub złamał przepisy FFP. Sytuację finansową „Rossonerich” dodatkowo pogorszyło letnie okienko transferowe w 2017 roku, kiedy to na nowych piłkarzy wydano prawie 200 milionów euro. Pieniądze na poprawę sytuacji miał zapewnić nowy właściciel klubu chiński biznesmen Li Yonghong. Wygląda jednak na to, że po prostu ich nie ma. W grudniu Milan odrzucił propozycję UEFA, nie potrafił również przygotować planu na spłatę zadłużenia i zmniejszenia strat. Teraz obie strony czeka proces, który ma rozpocząć się w połowie czerwca.

Lista kar, jakie może otrzymać Milan jest długa. To m.in. zakaz transferowy, ograniczenie liczebności składu czy odjęcie punktów. Jednak najdotkliwszą konsekwencją jest wyrzucenie z europejskich rozgrywek. Jeśli Izba Orzekająca podjęłaby taką decyzję, wówczas „Rossoneri” nie wystąpiliby w przyszłorocznej edycji Ligi Europy, mimo zapewnienia sobie awansu, dzięki 6. pozycji w Serie A.