Czarny koń już na podium Serie A

Juventus Turyn, SSC Napoli i... US Sassoulo. Tak wygląda tabela po 6. kolejce Serie A. W środę Sassuolo pokonało na wyjeździe rywala w walce o utrzymanie SPAL 2:0 (0:0) i awansowało na podium!

Zdjęcie US Sassoulo /Getty Images

Minione rozgrywki Sassoulo zakończyło na 11. miejscu i środek tabeli to realna siła tego zespołu. Ale w tym sezonie drużyna, która trafiła w ręce Roberto De Zerbiego, gra ponad stan. W sześciu meczach poniosła tylko jedną porażkę, z Juventusem, i to akurat wtedy, kiedy odpalił Cristiano Ronaldo.

W czwartek Sassoulo przywiozło komplet z boiska SPAL, które w sezonie 2017/18 zakończyło rozgrywki na 17., ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli. Sassoulo w tej chwili ma już 13 punktów, czyli jest mniej więcej w jednej trzeciej drogi do utrzymania w lidze.

Kolejny krok w tym kierunku postawiło w 59. minucie, kiedy Khouma Babacar obrócił się z piłką w polu karnym SPAL i oddał kąśliwy strzał na bramkę. Alfred Gomis odbił piłkę, ale prosto pod nogi Clauda Adjaponga, który znalazł się we właściwym miejscu i czasie i dobił na pustą bramkę.

Przy mocnym wsparciu kibiców SPAL, które te rozgrywki też zaczęło nadspodziewanie dobrze, dążyło do wyrównania, ale w 90. minucie popełniło szkolny błąd przy wyprowadzeniu piłki z własnej połowy, co przesądziło o losach spotkania. Gwoździa do trumny SPAL wbił wprowadzony kilkadziesiąt sekund wcześniej Alessandro Matri, który na raty pokonał Alfreda Gomisa.

W drużynie grających trójką obrońców gospodarzy całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Thiago Cionek.