Dominatorzy ligowych rozgrywek w Europie

Juventus w ostatnich latach zdominował Serie A, lecz porażka w ostatni weekend z Napoli postawiła pod znakiem zapytania ich kolejne scudetto. "Stara Dama" ma nad neapolitańczykami tylko jeden punkt przewagi w ligowej tabeli, a zmienić może się jeszcze dużo. "Bianconeri" nie są jedyną ekipą, która może przedłużyć swoją hegemonię w rozgrywkach.

Piłkarze BATE Borysów i Juventusu

Turyńczycy nie oddali palmy pierwszeństwa od sezonu 2011/2012, czyli zdobyli sześć mistrzostw z rzędu. Na kolejne nadal jest szansa, ale do końca ligi we Włoszech są jeszcze cztery serie spotkań. Podopieczni Massimiliano Allegriego nie są jednak liderami, jeśli chodzi o trwającą passę tytułów z rzędu. Mało tego, do liderów w tej kategorii w Europie sporo im jeszcze brakuje.

Kto więc w największym stopniu zdominował własne podwórko? BATE Borysów wygrywało u siebie ligowe zmagania od...2006 roku, a więc od dwunastu lat! Teraz również prowadzi, ale na Białorusi ostateczne rozstrzygnięcia zapadają pod koniec roku z uwagi na system wiosna-jesień.

Kolejnego pucharu do klubowej gabloty raczej nie dołoży wicelider w tej klasyfikacji, czyli FC Basel z ośmioma mistrzostwami. Co prawda w Swiss Super League z 15 punktami do zdobycia ekipa z St. Jakob Park jest druga. Ma jednak aż 13 punktów straty do BSC Young Boys.



Najdłuższe trwające mistrzowskie serie w Europie:

Białoruś – BATE Borysów – 12 tytułów

2018:

Aktualnie 1. miejsce w lidze po 4. kolejce (system wiosna-jesień)

Szwajcaria – FC Basel – 8 tytułów

2017/18:

2. miejsce, 13 punktów straty do Young Boys na 5 kolejek do końca

Bułgaria – Łudogorec Razgrad – 6 tytułów

2017/18:

1. miejsce, 10 punktów przewagi nad CSKA Sofia, 5 kolejek do końca

Szkocja – Celtic FC – 6 tytułów

2017/18:

1. miejsce, 10 punktów przewagi nad Rangers FC na 4 kolejki do końca

Niemcy – Bayern Monachium – 6 tytułów

2017/18:

1. miejsce, 22 punkty przewagi nad Schalke 04, 3 kolejki do końca

Walia – The New Saints – 6 tytułów

2017/18:

1. miejsce, 16 punktów przewagi nad Connah’s Quay na 1 kolejkę do końca

Włochy – Juventus – 6 tytułów

2017/18:

1. miejsce, 1 punkt przewagi nad SSC Napoli na 4 kolejki do końca

Cypr – APOEL – 5 tytułów

2017/18:

2. miejsce, 2 punkty straty do Apollonu Limassol, 1 kolejka do końca

Andora – FC Santa Coloma – 4 tytuły

2017/18:

1. miejsce, 1 punkt przewagi nad Engordany, 4 kolejki do końca

Austria - Red Bull Salzburg – 4 tytuły

2017/18:

1. miejsce, 11 punktów przewagi nad Sturmem Graz, 5 kolejek do końca

Kazachstan – FK Astana – 4 tytuły

2018:

1. miejsce po 6. Kolejce (system wiosna-jesień)