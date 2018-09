Douglas Costa zawieszony na cztery mecze za uderzenie i oplucie rywala

Douglas Costa, skrzydłowy Juventusu, otrzymał cztery mecze zawieszenia za skandaliczne zachowanie w trakcie ostatniego ligowego spotkania z Sassuolo. Brazylijczyk najpierw uderzył, a później opluł zawodnika przeciwnej drużyny Federico Di Francesco.

Co więcej Costa dwukrotnie uderzał rywala. Poza tym, że trafił go po chamsku łokciem to uderzył go też głową. W końcu sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, za oplucie rywala. Wszystkie przewinienia brazylijskiego piłkarza dokładnie uchwyciły kamery, więc nie było problemów z wymierzeniem sprawiedliwości.

Juventus zdołał wygrać z Sassuolo 2-1 po dwóch premierowych trafieniach Cristiano Ronaldo na włoskich boiskach. Costa wszedł na murawę na ostatnie pół godzinny, zastąpiwszy Mario Mandżukicia. Gracz Juventusu zrozumiał swój błąd i po meczu przeprosił za swoje skandaliczne zachowanie.

"Chciałbym przeprosić wszystkich kibiców Juventusu za moją złą reakcję podczas niedzielnego meczu. Chcę także przeprosić moich kolegów z zespołu, którzy są ze mną zawsze w pięknych i gorszych chwilach. To było złe zachowanie. Zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem i jeszcze raz przepraszam. To odosobniony przypadek w mojej karierze, który nie ma nic wspólnego z tym, co prezentowałem na murawie w ostatnich latach" – napisał na Instagramie.

28-letni piłkarz nie zagra w czterech ligowych meczach przeciwko Frosinone, Bolonii, Napoli oraz Udinese. W środę Costa będzie mógł jednak wystąpić w spotkaniu z Valencią w Lidze Mistrzów.

