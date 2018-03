Dybala negocjuje z Realem Madryt?

Hiszpańskie dzienniki twierdzą, że Paulo Dybala przyleciał do Madrytu nieprzypadkowo. Zdaniem katalońskiego "Sportu" jego brat i zarazem agent Mariano odbył pierwsze rozmowy z Realem Madryt. Tymczasem "La Gazzetta dello Sport" informuje, że zawodnik jedynie skorzystał z przerwy w rozgrywkach i udał się na wypoczynek.

Dybala nie dostał powołania do reprezentacji Argentyny na najbliższe mecze towarzyskie z Włochami i Hiszpanią. Selekcjoner Jorge Sampaoli uznał, że lepiej dla piłkarza będzie, jeśli odpocznie i dojdzie do siebie po ostatniej kontuzji mięśnia dwugłowego. Zawodnik postanowił wykorzystać ten czas jak najlepiej i udał się do Madrytu. Tradycyjnie razem z nim do stolicy Hiszpanii pojechał jego brat i zarazem agent Mariano. Według "La Gazzetta dello Sport" piłkarz po prostu "odpoczywa i spędza czas z przyjaciółmi".

Jednak innego zdania są hiszpańskie media. Jak twierdzą, brat Dybali odbył już pierwsze rozmowy z Realem Madryt w sprawie ewentualnego transferu w letnim okienku. Nie jest tajemnicą, że "Los Blancos" będą chcieli pozyskać następcę Karima Benzemy. Mówiło się o transferach m.in. Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur i Roberta Lewandowskiego z Bayernu, ale wspominano również o Argentyńczyku z Juventusu.

W lutym Mariano podpadł włodarzom "Starej Damy", gdy bez wiedzy klubu pojechał do Paryża, by porozmawiać z przedstawicielami PSG. Wówczas miał powiedzieć, że "Dybala opuści Turyn, kiedy zechce", co rozwścieczyło prezesa Beppe Marottę. Niewykluczone, że teraz będzie miał on jeszcze więcej powodów do zmartwień.

W ubiegłym roku Dybala przedłużył kontrakt z Juventusem do czerwca 2022 roku. W obecnym sezonie 24-letni napastnik rozegrał 35 spotkań, w których strzelił 21 goli i zanotował 5 asyst.

