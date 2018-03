Edin Dżeko: nie jesteśmy barankami składanymi w ofierze

Napastnik AS Roma Edin Dżeko wierzy, że jego zespół stać na nawiązanie walki z Barceloną w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. - Od początku tej edycji traktuje się nas jak barany, które składa się w ofierze - stwierdził Bośniak.

Zdjęcie Dzeko - Roma-Shakhtar Donetsk - Champions League 2017/2018 - Getty Images /Getty Images

Piłkarze "Giallorossich" są jedną z rewelacji bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Zaskoczeniem było szczególnie ich zwycięstwo w rozgrywkach grupy C, w której okazali się lepsi od faworyzowanych drużyn Chelsea i Atletico Madryt. W 1/8 finału rzymianie wygrali z Szachtarem Donieck. Edin Dżeko i jego koledzy ulegli co prawda na wyjeździe 1-2, ale na Stadio Olimpico pokonali rywali 1-0, co wystarczyło im do awansu. Gola na wagę zwycięstwa i gry w ćwierćfinale strzelił właśnie bośniacki napastnik.

Reklama

- Barcelona jest faworytem nie tylko naszego dwumeczu, ale również całych rozgrywek. Jednak jeżeli ponownie zagramy zespołowo, to stać nas na pokazanie się z dobrej strony. Nie chcę brzmieć jak zgrana płyta, ale awans nie jest zasługą jednego piłkarza. To efekt dobrej postawy całej drużyny - powiedział 32-letni napastnik chorwackiemu dziennikowi "Novil ist".

- Naszej gry w ćwierćfinale nie byłoby przecież bez interwencji Bruno Peresa na linii bramkowej z końcówki rewanżowego spotkania z Szachtarem albo skutecznych parad bramkarza Alissona. Jedynym sposobem na rywalizowanie z największymi zespołami jest zespołowość i przekonanie, że każdy z piłkarzy pełni tak samo ważną rolę w drużynie - dodał Dżeko.

AS Roma jest jedną z dwóch włoskich drużyn, które zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Juventus zmierzy się z Realem Madryt.

- To pierwsza taka sytuacja od 2007 roku. Myślę, że to znakomite osiągnięcie dla włoskiej piłki, szczególnie w roku, w którym reprezentacja narodowa nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata - zauważył napastnik "Giallorossich". - Dzięki naszej postawie w grupie zyskaliśmy wielu sympatyków wśród neutralnych kibiców. Mieliśmy w niej przecież bardzo trudnych rywali i wielu obserwatorów uważało, że będziemy pełnić dla Chelsea i Atletico rolę baranków składanych w ofierze - zakończył Dżeko.

Mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów pomiędzy Romą i Barceloną zostaną rozegrane 4 i 10 kwietnia.

Wojciech Malinowski

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Czas na wyrównanie rachunków. Wideo Eurosport