Edinson Cavani w Milanie, Gianluigi Donnarumma w PSG?

Niewykluczone, że latem dojdzie do niezwykle interesującej transakcji między AC Milan i Paris Saint-Germain. Według ostatnich doniesień stacji Mediaset Premium do Mediolanu może przenieść się napastnik Edinson Cavani, a w odwrotnym kierunku powędrowałby Gianluligi Donnarumma.

Zdaniem komentatora Mediaset Premium Carla Pellegattiego odejście Donnarummy latem jest nieuniknione. Golkiper ma fatalne relacje z najbardziej zagorzałymi fanami ”Rossonerich”. Po błędach popełnionych w finałowym meczu Pucharu Włoch z Juventusem i remisie z Atalantą bramkarz został wygwizdany. Co więcej, gdy rzucił swoją koszulkę w kierunku kibiców, ci od razu mu ją odrzucili.

Wątpliwe, by w takiej sytuacji piłkarz chciał zostać w Mediolanie. I niewykluczone, że wkrótce znajdzie nowy klub. Poważnie zainteresowane pozyskaniem 19-latka jest Paris Saint-Germain. Jednak klub nie chce wydawać ogromnych pieniędzy, bo musi jeszcze spłacić Kyliana Mbappe, który w ubiegłym roku przeniósł się do Paryża z AS Monaco z opcją obowiązkowego wykupu.

W tej sytuacji w grę wchodzi oddanie Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk jest ulubieńcem kibiców z Parc des Princes, ale ma na pieńku z największą gwiazdą PSG Neymarem. Jeśli Brazylijczyk ma zostać w klubie, to na pewno kosztem snajpera. By transakcja z udziałem Donnarummy doszła do skutku prezes klubu Nasser Al-Khelaifi jest gotowy pozbyć się Cavaniego i dopłacić około 40 milionów euro.

W Mediolanie mogą przystać na taką propozycję. Powody są dwa – Cavani to wielkie nazwisko, a po drugie niezwykle skuteczny napastnik, a właśnie skuteczności brakowało snajperom Milanu w obecnym sezonie. Tymczasem Urugwajczyk w 48 występach strzelił aż 40 goli i zanotował 12 asyst.

