FC Barcelona. Piątek następcą Suareza?

Brzmi to niesamowicie, ale wcale nie wydaje się niemożliwe. Jeszcze kilka miesięcy temu Krzysztof Piątek biegał po boiskach Lotto Ekstraklasy, a teraz zaczynają się nim interesować najwięksi. Zawodnik Genoa CFC jest obserwowany przez FC Barcelona. Tam miałby być następcą Luisa Suareza.

Urugwajczyk występuje w klubie z Camp Nou od 2014 roku. Jego obecna umowa wygasa 30 czerwca 2021 roku. Suarez nadal jest w znakomitej formie, ale urodził się w 1987 roku na początku przyszłego roku skończy 32 lata. Piątek natomiast jest od niego ponad osiem lat młodszy. To bez wątpienia wielki atut.

Polak w lipcu przeszedł z Cracovii do Genoi za cztery miliony euro. W nowym zespole ma fenomenalny początek. W lidze włoskiej w trzech występach zdobył cztery bramki. Do tego dołożył cztery gole w jednym meczu Pucharu Włoch oraz aż dziesięć we wcześniejszych sparingach. Wszyscy są pod wrażeniem „Il bombero polacco”.

Na początku września hiszpańskie media podały, że FC Barcelona przygląda się reprezentantowi kraju. Teraz „El Mundo Deportivo” poinformowało, że przedstawiciele zespołu byli na jednym z meczów Genui i z bliska obserwowali poczynania napastnika.

Piątek znalazł się ponoć na wąskiej liście ewentualnych następców Suareza. W tym gronie są także Duńczyk Kasper Dolberg z Ajaksu oraz reprezentant Niemiec Timo Werner z RB Lipsk.



