Frosinone - Juventus 0-2. "Stara Dama" z kompletem punktów

Juventus Turyn pokonał Frosinone na wyjeździe 2-0 (0-0) w 5. kolejce Serie A. Na murawie Stadio Benito Stiripe mogliśmy oglądać dwóch polskich piłkarzy. Tradycyjnie w bramce Juventusu wystąpił Wojciech Szczęsny, a defensywą gospodarzy kierował Bartosz Salamon. Gole na wagę trzech punktów strzelili Cristiano Ronaldo i rezerwowy Federico Bernadeschi.

Choć wiele pisało się o tym, że Mattia Perin otrzyma szansę występu z beniaminkiem, to Massimiliano Allegri postawił w bramce Wojciecha Szczęsnego. Na rozgrywkach ligowych może się skupić Cristiano Ronaldo, który po rozpoczęciu strzelania w Serie A, otrzymał czerwoną kartkę w Lidze Mistrzów z Valencią i tam odpocznie.

Mistrzowie Włoch zmienili trochę w składzie w stosunku do meczów z Sassuolo i „Nietoperzami”, natomiast trener Moreno Longo znów postawił na środku obrony na Bartosza Salamona. Frosinone jeszcze nie strzeliło gola w lidze, tracąc aż 10. CR7 zarabia trzy razy więcej niż wszyscy piłkarze „Canarinich” i 39 razy więcej od najlepiej opłacanego Joela Campbella. Tak można było porównać kluby przed meczem.

W 8. minucie podrażniony faulem Ronaldo oddał strzał z szóstego metra, ale najpierw dobrze obronił Marco Sportiello, a następnie wybił piłkę obrońca Capuano. Dziesięć minut później bohater gospodarzy niefortunne zgrał głową do bramkarza i prawie go przelobował po dośrodkowaniu Alexa Sandro. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z dominacji Juve nic nie wynikało, a pierwsze 45 minut było do zapomnienia.

Okazję po godzinie gry miał Paulo Dybala, ale jego strzał z dobrej odległości trafił w mur. Chwilę później w polu karnym pięknego gola piętką mógł strzelić Ronaldo, ale w porę obronił Sportiello. Swoją szansę miał Mario Mandżukić, jednak strzelił głową nad bramką.

Pozytywne oceny należało wystawić Salamonowi, który dobrze kierował defensywą gospodarzy, ale tylko do 81. minuty, gdy gola strzelił Ronaldo. Portugalczyk dopadł do piłki odbitej po strzale Pjanicia, a sędzia, mimo protestów, nie dopatrzył się spalonego. To trzecie trafienie w Serie A dla pięciokrotnego zdobywcy "Złotej Piłki".

Frosinone w doliczonym czasie gry dobił rezerwowy Federico Bernadeschi, wykorzystując podanie Pjanicia.

Dzięki wygranej „Stara Dama” z kompletem punktów po pięciu kolejkach jest wciąż liderem rozgrywek.

Frosinone - Juventus 0-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Cristiano Ronaldo (81.), 0-2 Bernadeschi (90.).



