Gattuso rozgrzeszył Donnarummę za porażkę w derbach

W niedzielę AC Milan przegrał w derbach Mediolanu z Interem 0-1 i przerwał serię ośmiu meczów bez porażki. Trener "Rossonerich" Gennaro Gattuso nie chciał jednak obarczać winą Gianluigi Donnarummy, który popełnił błąd przy jedynym golu.

Dramat Milanu rozegrał się w drugiej minucie doliczonego czasu gry, kiedy Donnarumma źle ocenił tor lotu piłki. Bramkarz AC Milan zrobił krok do przodu, by po chwili się wycofać. Na zmianę decyzji było już za późno i Mauro Icardi z bliska rozstrzygnął losy derbów.

- Nie chcę obarczać nikogo winą indywidualnie - nie chciał jednak krytykować swojego bramkarza Gennaro Gattuso.

- Wszyscy popełnili błędy w defensywie. Ignazio Abate za szybko chciał zablokować podanie, Mateo Musacchi źle odczytał zamiary. Przegraliśmy mecz wszyscy razem, a nie przez Donnarummę. Przegraliśmy, ponieważ nie graliśmy z odpowiednią odwagą, byliśmy rozproszeni i straciliśmy głupiego gola - podsumował Gattuso, który nie ukrywał, że w niedzielę na zwycięstwozasłużył Inter.

- Inter z pewnością zasłużył na więcej niż my, ale gdyby to spotkanie zakończyło się remisem 0-0, mielibyśmy więcej powodów do zadowolenia. Żałuję tylko tego, że w ciągu ostatnich 15 minut przeprowadziliśmy mnóstwo kontrataków, a nic z tego nie mieliśmy. Ale trzeba przyznać, że Inter zrobił więcej od nas - podkreślił Gennaro Gattuso.