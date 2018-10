Genoa CFC. "Lewandowski? Wielu o nim zapomniało. Piątek jest dużo lepszy"

Zachwytów nad Krzysztofem Piątkiem nie widać końca. Tym razem polskiego napastnika pod niebiosa wychwala prezes Genoi Enrico Preziosi, opisując pierwszy raz, gdy usłyszał nazwisko 23-letniego snajpera znad Wisły.

Po przenosinach z Cracovii do nowego klubu latem za 4,5 mln euro Krzysztof Piątek w ośmiu meczach strzelił 13 goli i podbija Europę, bijąc wszelkie rekordy i prowadząc w walce o "Złotego Buta". Na temat polskiego napastnika wypowiedział się odpowiedzialny za jego transfer do Włoch prezes Genoi Enrico Preziosi.

- Po obejrzeniu filmów, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Piątek będzie jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale czy przypadkiem nie rozmawiamy zbyt dużo na temat tego chłopaka? - wspomniał Preziosi w rozmowie z Gianlucą di Marzio, tłumacząc okoliczności zainteresowania Polakiem.

- To był spokojny wieczór, następnie Giuffrida (agent piłkarski - przyp. red.) rzucił nazwisko - Piątek. Powiedziałem mu, żeby pokazał mi nagrania z napastnikiem. Miał je już przygotowane i muszę przyznać, że było to uczucie od pierwszego wejrzenia. Oglądając go, miałem przed oczami Gigiego Rivę z precyzyjnym strzałem, dobrymi rzutami karnymi i uderzeniami głową. On nigdy się nie waha i zawsze jest w centrum wydarzeń - opisał zawodnika, na którym najprawdopodobniej zarobi krocie.

- On jest jednym z najlepszych nie we Włoszech, nie w Europie, ale na świecie. Lewandowski? Wielu już o nim zapomniało. Rozważając, który obecnie jest lepszy, nie mogę powiedzieć nic innego, jak to, że Krzysztof jest dużo lepszy - zakończył Preziosi.

Aktualnie Piątek przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Włochami.

