Genoa CFC - Parma Calcio 1913 w ósmej kolejce Serie A na żywo

Genoa podejmuję Parmę w meczu ósmej kolejki Serie A. W ekipie gospodarzy od pierwszych minut występuje oczywiście polski napastnik Krzysztof Piątek

Zdjęcie Krzysztof Piątek (numer dziewięć) strzela gola na 1-0 w meczu Genoa - Parma /Paolo Rattini /Getty Images

Piątek jest rewelacją Serie A. W sześciu kolejkach strzelił osiem goli i lideruje klasyfikacji snajperów.

I w niedzielę podtrzymał serię trafiania w każdym meczu ligowym. Już w szóstej minucie Polak zdobył bramkę. Z lewej strony dośrodkował Darko Lazović, a Piątek uderzeniem głową z kilku metrów skierował piłkę do siatki. Ta odbiła się jeszcze od słupka i choć bramkarz Luigi Sepe, próbował interweniować, to wygarnął piłkę już za linią! To było pierwsze dotknięcie napastnika Genoi w meczu.



Rekord Serie A należy do Gabriela Batistuty, który strzelał gole w 11 ligowych meczach z rzędu.



Gospodarze długo nie cieszyli się prowadzeniem. Parma wyrównała w 16. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Ionet Radu minął się z piłką, wychodząc z bramki, a jego błąd wykorzystał Luca Rigoni, z bliska trafiając do siatki.



W 21. minucie mógł paść kuriozalny gol. Po wrzutce Lazovicia, Sepe tak niefortunnie interweniował na przedpolu, że piłka odbiła mu się od ramienia, ale na jego szczęście przeleciała nad poprzeczką.

Natomiast w 24. minucie Piątek mógł mieć drugiego gola. Polak uderzył głową, piłka odbiła się od słupka, jednak w ostatniej chwili zdołał wybić ją Sepe. Zrobił to, gdy była jeszcze na wysokości linii bramkowej, co potwierdziły powtórki.

Chwilę później to goście wyszli na prowadzenie. W 26. minucie Luca Siligardi otrzymał podanie z boku pola karnego, ściął do środka i precyzyjnie przymierzył lewą nogą.

Parma poszła za ciosem. W 30. minucie w pole karne dośrodkował Antonino Barilla, a Fabio Ceravolo skuteczną "główką" skierował piłkę do siatki.

W 35. minucie Genoa mogła zdobyć kontaktowego gola. Z lewej strony zacentrował Oscar Hiljemark, piłkę musnął głową Piątek, a również głową do bramki skierował ją Domenico Criscito. Radość na Stadio Comunale Luigi Ferraris trwała jednak tylko chwile. Po weryfikacji wideo okazało się bowiem, że w momencie zagrania Polaka, kapitan gospodarzy był na pozycji spalonej.

Od początku drugiej połowy gospodarze rzucili się do ataku, ale to Parma miała bardzo dobrą okazję na powiększenie prowadzenia. W 54. minucie Radu sparował uderzenie głową Riccarda Gagliolo.

Genoa ma jedno spotkanie rozegrane mniej, ponieważ w pierwszej kolejce nie odbył jej mecz z Milanem.

Genoa CFC - Parmac Calcio 1913 1-3 (1-3) - mecz trwa

Bramki: 1-0 Piątek (6.), 1-1 Rigoni (16.), 1-2 Siligardi (26.) 1-3 Ceravolo (30.).