Genoa. Krzysztof Piątek wyceniany na 40 milionów, ale przed nim "dużo pracy"

Według dziennika ”La Gazzetta dello Sport” obecna wartość napastnik Genoa CFC Krzysztofa Piątka wynosi 40 milionów euro. Natomiast jego trener Davide Ballardini zwraca uwagę, że Polak musi się jeszcze dużo nauczyć, a do końca sezonu pozostało dużo czasu.

Osiem goli w sześciu meczach – trudno o lepszy start w Serie A. Taki wymarzony początek ma Krzysztof Piątek. W ostatnim meczu ligowym z Frosinone Polak strzelił dwa gole i przewodzi klasyfikacji strzelców Serie A. Już dziś nie brakuje głosów, że skoro Genoa za 25 milionów euro sprzedała 16-letniego Pietro Pellegriego, to za byłego snajpera Cracovii dostanie jeszcze więcej. Zdaniem ”La Gazzetta dello Sport” obecnie napastnik wyceniany jest na 40 milionów euro.

Kibice szaleją za Polakiem, a on sam jest łączony przez media z kolejnymi klubami. Jednak szkoleniowiec zespołu Davide Ballardini przytomnie zauważa, że przed Piątkiem jeszcze daleka droga i wszystko może się zmienić po kilku gorszych spotkaniach.

- Piątek? Na razie jest jeszcze za wcześnie, ale w przyszłości będą na niego czekać wielkie kluby. Nadal ma dużo pracy do wykonania, ale bez wątpienia ma potencjał. Jesteśmy przekonani, że sobie poradzi, ale to dopiero początek sezonu – powiedział.

- Ma jeszcze dużo do zrobienia, do końca rozgrywek daleka droga. Jeśli w dwóch meczach nie strzelisz gola, to zamiast fenomenu stajesz się nikim – podkreślił.

Łącznie Piątek ma na koncie 12 goli w ośmiu meczach Genoi. Włoski klub zapłacił za niego Cracovii 4,5 miliona euro.

