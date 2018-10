Gigi Becali: Paulo Dybala to karzeł

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych piłkarskich właścicieli na świecie Gigi Becali, przypomniał o sobie po raz kolejny. Tym razem stwierdził, że napastnik Juventusu Turyn, Paulo Dybala, to karzeł i nie może równać się z występującym w jego Steaule Bukareszt Vasilie Morutanem.

Chciał pobić kilku dziennikarzy, groził politykom, krytykował środowisko LGBT i uchodzi za ksenofoba – oto cały Gigi Becali. Właściciel Steauy Bukareszt nie boi się mówić tego, co myśli i ma gdzieś, co o nim myślą. Teraz ponownie dał o sobie znać, a dostało się napastnikowi Juventusu Turyn Paulo Dybali.

O co dokładnie chodzi? W zespole Steauy występuje utalentowany 19-latek Vasile Morutan. Nie brakuje głosów, że wkrótce będzie stanowił o sile reprezentacji Rumunii. Ofensywny pomocnik lub skrzydłowy w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. Zdaniem Becaliego nie można go porównywać do Argentyńczyka występującego w Juventusie.

- Jeśli Steaua dostanie się do Ligi Mistrzów, a Rumunia zakwalifikuje na mistrzostwa Europy, to Morutan będzie warto 100 milionów. Jednak sprzedam go za 150 milionów. Jestem mądrzejszy i sprytniejszy od innych. Modrić w jego wieku nie był nawet w połowie tak dobry – powiedział.

- Czy można go porównywać z Dybalą? Dybala ma 26 lat i jest karłem mierzącym 165 cm – stwierdził Becali.

Problem w tym, że Dybala ma 24 lata i mierzy 177 cm, a więc o pięć więcej niż Morutan. Ponadto Argentyńczyk jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. We wtorek Dybala strzelił trzy gole w spotkaniu Ligi Mistrzów z Young Boys Berno.

