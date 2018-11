Gonzalo Higuain to nie robot. Przeprosił kolegów i pochwalił Polaka

To nie był wieczór Gonzalo Higuaina. W niedzielę AC Milan przegrał z Juventusem na San Siro 0-2, a Argentyńczyk należał do najgorszych na boisku - jeszcze w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego, a w drugiej wyleciał z boiska za mocne słowa w kierunku arbitra. Na pomeczowej konferencji prasowej piłkarz "Rossonerich" długo przepraszał.

Była 83. minuta, gdy sędzia Paolo Mazzoleni pokazał Higuainowi żółtą kartkę za bezmyślny faul na Mehdi Benatii. Wściekły Argentyńczyk w niezbyt wyszukanych słowach dał znać arbitrowi, co sądzi o jego decyzji, za co po chwili zobaczył czerwony kartonik. Wydawało się, że zawodnik pogryzie arbitra, ale piłkarze Milanu i byli koledzy z Juventusu zdołali go zatrzymać. Snajper opuszczał boisko ze łzami w oczach, albowiem osłabił swój zespół, gdy przegrywał 0-2, a w pierwszej połowie zmarnował "jedenastkę".

- Muszę przeprosić moich kolegów, trenera, kibiców i sędziego, który wie, co mu powiedziałem. Jednak sędzia powinien również zrozumieć, że to były chwilowy przypływ emocji. Zareagowałem w taki sposób w jaki nie powinienem i jeszcze raz przepraszam. Otrzymałem żółtą kartkę, taka była decyzja i źle się do niej odniosłem, za co biorę odpowiedzialność - kajał się Higuain na pomeczowej konferencji.

- Kiedy grasz przeciwko byłemu klubowi, to jest to coś innego. Wiem, to się nie może powtórzyć, ale w tym momencie przegrywaliśmy, a przecież nie jesteśmy robotami. Jesteśmy ludźmi, mamy emocje. Źle zrobiłem, ale jestem osobą, która nie potrafi tłumić w sobie emocji, również jako piłkarz, dlatego czasem trudno mi się kontrolować - tłumaczył zawodnik.

Gdy tylko Higuain otrzymał najpierw żółtą, a po chwili czerwoną kartkę piłkarze Juventusu natychmiast do niego podbiegli próbując go uspokoić. Po dwóch sezonach spędzonych w Turynie Higuain nadal jest darzony szacunkiem przez byłych kolegów i kibiców. Dlaczego zatem odszedł?

- To nie pytanie do mnie. Grałem w Juventusie i wszyscy wiedzą, ile z siebie dawałem. To nie była moja decyzja, inni podjęli ją za mnie. Milan mnie chciał i dlatego tu jestem - wytłumaczył.

W pierwszej połowie rzut karny wykonywany przez Higuaina obronił Wojciech Szczęsny. Argentyńczyk komplementował Polaka.

- Szczęsny pierwszy się ruszył, dlatego obronił strzał. Myślałem, że piłka wpadnie do bramki tuż przy słupku. To była świetna interwencja. Tylko ci, którzy wykonują karne mogą spudłować, łatwo potem mówić, że źle strzeliłeś - dodał.

Po 12. kolejkach Serie A AC Milan plasuje się na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Juventus jest pierwszy i ma na koncie 34 "oczka".

