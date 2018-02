Hellas Werona - AS Roma 0-1. Gol w 43. sekundzie

Roma wygrała na wyjeździe ze znajdującą się w strefie spadkowej Veroną 1-0. Wynik meczu już w 43. sekundzie ustalił Turek Cengiz Under. Drużyna z Rzymu przerwała serię sześciu meczów bez zwycięstwa w Serie A.

Zdjęcie Cengiz Under /Emilio Andreoli /Getty Images

Długo musieli czekać kibice Romy na kolejne zwycięstwo ich drużyny w Serie A. Ostatni raz ekipa z Rzymu trzy punkty zgarnęła 16 grudnia 2017 roku, kiedy to u siebie pokonała 1-0 Cagliari. Od tamtej pory zespół prowadzony przez trenera Eusebio Di Francesco rozegrał sześć spotkań - trzy z nich przegrał, a trzy zremisował.

Przełamanie nadeszło w 23. kolejce, w meczu przeciwko Veronie. Już w pierwszej akcji bramkarza gospodarzy pokonał Cengiz Under. Turek trafił w 43. sekundzie. Był to najszybciej strzelony ligowy gol przez Romę od stycznia 2012 roku, gdy bramkę zdobył Frencesco Totti. Dla Undera, który do Romy trafił przed tym sezonem, było to pierwsze trafienie w Serie A.

Po szybkim objęciu prowadzenia goście z Rzymu kontrolowali sytuacji. Sprawę mocno skomplikowali sobie zaraz po przerwie. Nieodpowiedzialnie zachował się Lorenzo Pellegrini, który zaatakował wślizgiem od tyłu Rydera Matosa. Sędzia długo się nie zastanawiał, tylko od razu pokazał graczowi Romy czerwoną kartkę.

W osłabieniu drużynie Eusebia di Frnacesco udało się dowieźć minimalne prowadzenie do końca. Cały mecz na ławce rezerwowych gości przesiedział Łukasz Skorupski.

Hellas Werona - AS Roma 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Cengiz Under (1.).

Czerwona kartka - Lorenzo Pellegrini (51.).