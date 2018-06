​Inter Mediolan chce pozyskać Aleixa Vidala z Barcelony

Inter Mediolan włącza się do rywalizacji na rynku transferowym o pozyskanie Aleixa Vidala z Barcelony.

Zachodnie media twierdzą, że "Duma Katalonii" byłaby skłonna sprzedać swojego obrońcę za ok. 10 mln euro.

Jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport", Inter będzie potrzebował piłkarza do gry na prawej obronie, bo Joao Cancelo zamierza odejść do Juventusu. Inter już w minionym sezonie chciał sprowadzić Vidala, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku.

Brytyjskie media twierdzą, że pozyskaniem Vidala zainteresowany jest także finalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów - Liverpool. Hiszpanie z kolei twierdzą, że swoją dawną gwiazdę chce odzyskać Sevilla. W tym jednak przypadku problemem są finanse.

Aleix Vidala ma 28 lat i musi zmienić klub, jeśli chce regularnie grać. Po transferze do Barcelony z Sevilli (18 mln euro) nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie "Dumy Katalonii". W minionym sezonie wystąpił zaledwie w 15 meczach Primera Division i to na dodatek w ani jednym w pełnym wymiarze czasowym.

