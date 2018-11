Inter Mediolan. Nie puszczą Milana Szkriniara. Wkrótce nowy kontrakt

Wystarczyły zaledwie dwa sezony, by Milan Szkriniar został ochrzczony jednym z najlepszych środkowych obrońców w Europie. Defensor Interu Mediolan nie może narzekać na brak zainteresowania m.in. ze strony Manchesteru United i Barcelony. Jednak jego obecny klub nie ma zamiaru go puścić i dąży do przedłużenia umowy z piłkarzem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowy odcinek Wattsów! Wideo Eurosport

Po bardzo dobrym sezonie w Sampdorii Szkriniar przeniósł się do Interu Mediolan latem ubiegłego roku. Zawodnik z miejsca wskoczył do podstawowego składu "Nerazzurrich" i dziś trudno wyobrazić sobie pierwszą jedenastkę bez niego. Oczywiście znakomita forma 23-letniego zawodnika nie uszła uwadze jeszcze bogatszych klubów od Interu. Barcelona, Manchester City, Manchester United i Chelsea - wszyscy chcieliby pozyskać utalentowanego Słowaka.

Reklama

Jednak zdaniem serwisu FCInterNews w Mediolanie zdają sobie sprawę, że trafił im się znakomity piłkarz i nie chcą go sprzedawać. A jeśli już, to na pewno za ogromne pieniądze. Dlatego Inter lada moment rozpocznie negocjacje dotyczące przedłużenia umowy zawodnika.

Obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku. Nowy miałby obowiązywać rok dłużej, a zarobki piłkarza wzrosłyby przynajmniej do trzech milionów euro za sezon. Oczywiście w umowie znalazłaby się klauzula odstępnego. Inter najchętniej wpisałby w niej kwotę 100 milionów euro, ale nie wiadomo, czy na taki zabieg zgodzą się agenci Szkriniara.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

Zdjęcie Milan Škriniar / Getty Images

po