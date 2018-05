Inter Mediolan pokonał Lazio Rzym i zagra w Lidze Mistrzów

Niesamowicie dramatyczny przebieg miało spotkanie rozgrywane na Stadio Olimpico. Lazio Rzym przegrało z Interem Mediolan 2-3 (2-1) i tym samym straciło czwarte miejsce w tabeli, na które awansowali ”Nerazzurri”. Tym samym podopieczni Luciano Spallettiego zagrają w Lidze Mistrzów.

W Mediolanie zdawali sobie sprawę, że tylko wyjazdowe zwycięstwo z Lazio zapewni im czwarte miejsce i udział w Lidze Mistrzów. Szkoleniowiec Interu Luciano Spalletti powtarzał, że jego zespół ”jest gotowy na finał” i piłkarze zrobią wszystko, by zwyciężyć. Pierwszy mecz między tymi drużynami zakończył się bezbramkowym remisem.

Inter ruszył do ataku i już po chwili miał bardzo dobrą sytuację, którą zmarnował były piłkarz Lazio Antonio Candreva. Jednak to gospodarze błyskawicznie wyszli na prowadzenie. Adam Marusić oddał strzał, a futbolówka odbiła się od Ivana Perisicia i wpadła do bramki. Chorwatowi zapisano trafienie samobójcze. Jakby tego było mało po uderzeniu Sergeja Milnkovicia-Savicia mogło być 2-0, ale piłka odbiła się od poprzeczki.

”Nerazzurri” wyrównali w 29. minucie. Wówczas bramkarza na raty pokonał Danilo D’Ambrosio. Mimo wszystko to zawodnicy Lazio kończyli pierwszą połowę w dobrych nastrojach – tuż przed jej zakończeniem do bramki trafił Felipe Anderson, który po błyskawicznej kontrze pewnie uderzył po ziemi i pokonał Samira Handanovicia.

W drugiej połowie Inter miał ponad 60-procentową przewagę w posiadaniu piłki, ale mało z tego wynikało. Piłkarze Spallettiego walili głową w mur, ich ataki były przewidywalne i przede wszystkim ograniczały się do dośrodkowań w pole karne.

W 78. minucie Inter złapał drugi oddech. Stefan de Vrij, który od przyszłego sezonu będzie piłkarzem… Interu sfaulował w polu karnym Mauro Icardiego. Kapitan zespołu z San Siro nie zmarnował okazji i pewnie trafił do siatki. Na dodatek chwilę później z boiska wyleciał Senad Lulić, który otrzymał drugą żółtą kartkę.

Gospodarze stracili koncentrację i to się zemściło. W 81. minucie Marcelo Brozović dośrodkował z rzutu rożnego, a niepilnowany Matias Vecino skutecznie uderzył głową. Jak się okazało było to trafienie na miarę Ligi Mistrzów.

W samej końcówce zrobiło się nerwowo. W efekcie za czerwoną kartkę wyleciał rezerwowy Lazio Patric. Jednak wynik nie uległ zmianie. Lazio przegrało najważniejszy mecz w sezonie na Stadio Olimpico.