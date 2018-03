Inter - Napoli 0-0 w 28. kolejce Serie A. Polacy bez błysku

Kolejny hit Serie A, który rozczarował. Inter Mediolan zremisował bezbramkowo z SSC Napoli, a pierwsza połowa spotkania uśpiła kibiców zgromadzonych na San Siro. W drugiej było nieco lepiej, ale i tak trudno mówić o ”meczu kolejki”. Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik pojawili się na boisku w drugich 45 minutach i niczym się nie wyróżnili.

Zdjęcie Dries Mertens nie strzelił gola dla Napoli w Mediolanie /Getty Images Serie A Juventus na prowadzeniu w Serie A, wpadka Sampdorii

W ostatniej kolejce ligowej SSC Napoli zanotowało dotkliwą porażkę na Stadio San Paolo z Romą (2-4), co od razu wykorzystał Juventus. Nie dość, że piłkarze ”Starej Damy” kilka godzin później pokonali Lazio Rzym, to na dodatek w niedzielę zwyciężyli z Udinese (2-0) i mają dwa punkty przewagi nad neapolitańczykami. W ramach 28. kolejki podopiecznych Maurizia Sarriego czekał wyjazd do Mediolanu na mecz z Interem. Na ławce rezerwowych w zespole gości usiedli Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.

Jeśli ktokolwiek oczekiwał dobrego spotkania na San Siro, to musiał być mocno rozczarowany. W pierwszej połowie nie działo się praktycznie nic, o czym świadczyły m.in. reakcje kibiców wyrażających swoje niezadowolenie gwizdami. Neapolitańczycy dłużej utrzymywali się przy piłce, starali się również prowadzić, grę, ale nie mieli dużej przewagi. Brak precyzji przy kluczowych podaniach był aż nadto widoczny.

Inter był bardzo aktywy tylko na początku spotkania. Udało się przeprowadzić kilka akcji, ale żadna z nich nie zakończyła się groźnym strzałem. Najlepszą sytuację dopiero w 37. minucie zmarnował Antonio Candreva. Włoch zszedł z prawej strony do środka i oddał mocny strzał na dalszy słupek, jednak zabrakło około pół metra.

W drugiej połowie w końcu zrobiło się ciekawie. W 49. minucie bardzo blisko zdobycia bramki był Milan Szkriniar. Obrońca ”Nerazzurrich” mocno uderzył głową po dośrodkowaniu Joao Cancelo, ale futbolówka odbiła się od słupka. Natomiast chwilę później bliski samobójczego trafienia był Kalidou Koulibaly.

Napoli odpowiedziało akcją zakończoną strzałem Lorenzo Insigne. Włoch błyskawicznie obrócił się w kierunku bramki i uderzył na dalszy słupek. Również ten sam zawodnik mógł i powinien trafić do siatki w 67. minucie, ale podjął złą decyzję próbując przelobować Samira Handanovicia.

W 71. minucie na boisku w miejsce bezproduktywnego Marka Hamszika pojawiał się Piotr Zieliński. Polak zaczął źle, od groźnej straty, ale na jego szczęście koledzy byli na posterunku i uprzedzili Marcelo Brozovicia. Później pomocnik był mało widoczny – przeprowadził jedną akcję oraz zatrzymał szarżującego Edera.

Na kilka ostatnich minut na murawę wszedł również Arkadiusz Milik, który zmienił Driesa Mertensa. Były napastnik Ajaksu Amsterdam miał tylko kilka kontaktów z piłką. Nie ulega wątpliwości, że Sarri zbyt późno zdecydował się wprowadzić Polaka.

Remis 0-0 to przede wszystkim zła wiadomość dla Napoli. Juventus został nowym liderem i presja ciążąca na piłkarzach z Neapolu będzie coraz większa z każdym kolejnym meczem.



Zdjęcie Piotr Zieliński / Francesco Pecoraro / Getty Images

