Inter odrzucił fortunę za Milana Skriniara

Manchester United sprowadził już Diogo Dalota i Freda. Menedżer Jose Mourinho poszukuje teraz środkowego obrońcy z prawdziwego zdarzenia. Jak poinformowała „La Gazzetta dello Sport”, Anglicy zaoferowali sześćdziesiąt milionów euro za obrońcę Interu Milana Skriniara. Mediolańczycy jednak odrzucili ofertę.

Milan Skriniar ma dopiero 23 lata, a już jest światowej klasy środkowym obrońcą. Słowak piłkarzem Interu jest od 2017 r. Na San Siro podpisał pięcioletni kontrakt, ale ciągle znajdują się chętni na wykup piłkarza z mediolańskiego klubu.

„La Gazzetta dello Sport” poinformowała, że Inter otrzymał ofertę za Skriniara. Obrońcę kupić chce Manchester United, szefowie klubu z Old Trafford są gotowi zapłacić sześćdziesiąt milionów euro.

Skriniar na San Siro spędził na razie tylko sezon. Zagrał czterdzieści spotkań i strzelił cztery gole. Wejście do klubu miał jednak bardzo dobre, Inter po kilku latach przerwy – rzutem na taśmę – wywalczył sobie powrót do Ligi Mistrzów. Duża w tym zasługa Skriniara. Włosi oczywiście odrzucili ofertę Manchesteru United.

Drugim wyborem Jose Mourinho jest reprezentant Belgii Toby Alderweireld z Tottenhamu. Media w Anglii są pewne, że Manchester United na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych poleci z trzema nowymi piłkarzami. Fred i Dalot już są, czas na trzeciego nowego piłkarza w koszulce „Czerwonych Diabłów”.

Skb

Zdjęcie