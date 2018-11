Ivan Jurić: Krzysztof Piątek musi zachować pewność siebie

Napastnik Genoa CFC Krzysztof Piątek nie strzelił gola w czterech ostatnich meczach Serie A. Mimo wszystko Polak nadal pozostaje liderem klasyfikacji strzelców włoskiej ekstraklasy. Szkoleniowiec Genoi Ivan Jurić podkreśla, że były zawodnik Cracovii nie może zwątpić w swoje umiejętności.

Piątek zdobył aż 13 bramek dla Genoi w pierwszych dziewięciu meczach, z czego dziewięć w spotkaniach Serie A. Jednak odkąd na ławce trenerskiej Davide Ballardiniego zastąpił Ivan Jurić Polak przestał trafiać do siatki. Inna sprawa, że oprócz słabszego Udinese zespół z Ligurii rywalizował z Juventusem, AC Milan oraz Interem Mediolan. W ostatnim ze wspomnianych spotkań napastnik rozpoczął mecz na ławce, gdyż szkoleniowiec postanowił dać mu odpocząć, ale pojawił się na murawie w drugiej połowie.

Teraz przed Piątkiem i spółką kolejne trudne zadanie - na Stadio Luigi Ferraris zmierzą się z SSC Napoli. Wszystko wskazuje na to, że Polak powróci do podstawowej jedenastki.

- Piątek jest zdrowy i w pełni sił. W ostatnich meczach miał kilka sytuacji do zdobycia bramki, ale zachowuje spokój i ciężko pracuje - powiedział Jurić.

- On zdaje sobie sprawę, że zdarza się, że piłka nie wpadnie do bramki, jednak tak jak do tej pory musi być pewny siebie - podkreślił.

W meczu z Napoli w ataku zagra dwóch napastników. Jednak Jurić szykuje pewną niespodziankę.

- Jestem przekonany, że nasz zespół może jeszcze zanotować progres. Czasami bywamy zbyt naiwni, ale to z powodu małego doświadczenia. Jutro zagramy na dwóch napastników. Taktycznie zrobimy coś innego, ale zarazem bardzo podobnego, do tego, co stosowaliśmy wcześniej - mówił tajemniczo Jurić.

Spotkanie Genoi z SSC Napoli odbędzie się w sobotę o godzinie 20:30.

