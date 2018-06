Javier Pastore wraca do Serie A

AS Roma może pochwalić się kolejnym nowym piłkarzem. Rzymian wzmocnił Javier Pastore, do niedawna zawodnik PSG. Argentyński pomocnik kosztował 20 milionów euro. Kolejne pięć milionów paryżanie mogą dostać w bonusach.

Przylot rozgrywającego Paris Saint-Germain do stolicy Włoch początkowo był oczekiwany w piątek. Piłkarz pojawił się w Rzymie dopiero w poniedziałek, a we wtorek przeszedł testy medyczne. One poszły sprawnie i dyrektor sportowy Romy Monchi może pochwalić się kolejnym udanym transferem. Wcześniej do Romy trafił m. in. Justin Kluivert, Davide Santon i Ante Coric.

Javier Pastore Serie A zna całkiem nieźle, bowiem do Paryża trafił z Palermo. PSG sprowadzało go z Sycylii w 2009 r. za 60 milionów euro i to właśnie Argentyńczyk był jednym z pierwszych głośnych transferów katarskich właścicieli PSG. Transfery kolejnych gwiazd na Parc de Princes sprawiły, że Pastore przestał być pierwszoplanową postacią w drużynie.

Piłkarz zdecydował się odejść do Romy, zgodził się nawet na obniżenie zarobków - z sześciu do czterech milionów euro rocznie. PSG ma otrzymać za Pastore 20 milionów euro. Francuzi mogą liczyć na kolejne pięć milionów euro z tytułu bonusów.

Ofensywny pomocnik zagrał w barwach PSG 269 spotkań, strzelił 45 goli i zaliczył 62 asysty. Z paryżanami zdobył aż pięć mistrzostw Francji, cztery puchary Francji, cztery Superpuchary Francji i pięć Pucharów Ligi.