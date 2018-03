Juventus - AC Milan 3-1 w Serie A

To nie był wielki mecz w wykonaniu Juventusu, ale zwłaszcza w ostatnich piętnastu minutach spotkania z AC Milan zespół Massimiliano Allegriego udowodnił, dlaczego plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Serie A. Turyńczycy zwyciężyli 3-1 (1-1), a o ich zwycięstwie przesądzili Juan Cuadrado i Sami Khedira.

Zdjęcie Juan Cuadrado cieszy się z gola dla Juventusu /LaPresse

Sobotni mecz był niezwykle ważny dla obu ekip – w przypadku zwycięstwa Juventus mógł odskoczyć SSC Napoli na cztery punkty, natomiast mający jeden mecz zaległy AC Milan chciał zmniejszyć dystans do piątego Lazio Rzym. Wydarzeniem spotkania był również występ Leonardo Bonucciego – środkowy obrońca ”Rossonerich” przez ponad siedem lat był zawodnikiem ”Starej Damy”. W podstawowym składzie gospodarzy zabrakło Wojciecha Szczęsnego – trener postawił na Gianluigiego Buffona.

Początek spotkania należał do Juventusu, który ostro ruszył na rywali. W efekcie doskonałą okazję do zdobycia bramki miał Gonzalo Higuain, ale świetną interwencją popisał się Gianluigi Donnarumma. Jednak przy uderzeniu innego Argentyńczyka Włoch nie miał już szans. Była 8. minuta, gdy Paulo Dybala sprytnie uderzył zza pola karnego i piłka wylądowała w samym okienku.

Co ciekawe po szybko zdobytej bramce gospodarze stracili inicjatywę, oddali piłkę przeciwnikom i czekali na kontry. Taka podejście zemściło się. W 28. minucie Hakan Calhanoglu dośrodkował z rzutu rożnego, a Bonucci wygrał walkę o futbolówkę z byłymi kolegami i skutecznie uderzył głową. Zawodnik nie ukrywał radości, co na pewno nie spodobało się miejscowym kibicom. To również pierwszy ligowy gol stracony przez Juventus w tym roku.

W drugiej połowie w barwach zespołu z Turynu wybiegł Douglas Costa, co mogło oznaczać, że Massimiliano Allegri postanowił walczyć o trzy punkty. Problem w tym, że to przyjezdni byli bliżej zdobycia bramki. Najpierw z dystansu huknął Calhanoglu i piłka odbiła się od poprzeczki, a po chwili udaną paradą po strzale Suso popisał się Buffon.

Allegri musiał coś zmienić i wprowadził na boisko Juana Cuadrado. Jak się okazało Kolumbijczyk odmienił losy spotkania. W 79. minucie Sami Khedira idealnie dośrodkował z linii pola karnego, a skrzydłowy uderzył głową i pokonał Donnarummę.

Ostatni cios zadał w 87. minucie Khedira. Niemiec znajduje się w świetnej formie i po raz kolejny to potwierdził, gdy przytomnie ustawił się w polu karnym i precyzyjnym strzałem w krótki róg nie dał szans bramkarzowi. Asystę zanotował Dybala.

Teraz przed drużyną z Turynu kolejny ważny mecz – we wtorek zespół Allegriego zmierzy się z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Juventus - AC Milan 3-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Dybala (8.), 1-1 Bonucci (28.), 2-1 Cuadrado (79.), 3-1 Khedira (87.)

