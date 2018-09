Juventus. Douglas Costa przeprasza za skandaliczne zachowanie

Douglas Costa w niedzielnym meczu jego Juventusu z Sassuolo w Serie A kompletnie stracił rozum. Najpierw brazylijski skrzydłowy uderzył Federica di Francesco, a potem go opluł. Sytuację znakomicie widać było dzięki systemowi VAR. Zawodnik "Starej Damy" może się spodziewać długiego zawieszenia. – To był wielki błąd – przyznał były gracz m.in. Bayernu.

Costa fatalnie zachował się już w doliczonym czasie gry. Po raz pierwszy starł się z di Francesco, praktycznie w momencie, gdy goście strzelali gola na 1-2. Wydawało się, że nic więcej się nie stanie. Nic z tego. Brazylijczyk za chwilę opluł rywala. Sędzia tego nie widział, ale po analizie VAR wykluczył piłkarza Juventusu.

- To, co zrobił było nie do zaakceptowania – powiedział po spotkaniu trener mistrzów z Turynu Massimiliano Allegri. Krótko potem zreflektował się także sam winowajca.

- Chciałbym przeprosić wszystkich kibiców Juventusu za moją złą reakcję podczas niedzielnego meczu. Chcę także przeprosić moich kolegów z zespołu, którzy są ze mną zawsze w pięknych i gorszych chwilach. To było złe zachowanie. Zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem i jeszcze raz przepraszam. To odosobniony przypadek w mojej karierze, który nie ma nic wspólnego z tym, co prezentowałem na murawie w ostatnich latach – napisał na Instagramie Douglas Costa.

- Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Jedyne, co możemy zrobić, to starać się unikać w tym sezonie prowokacji. Na pewno będą mecze, gdy przeciwnicy będą chcieli wymusić na nas takie zachowanie – dodawał Allegri.

Gospodarze wygrali 2-1, a obie bramki dla nich zdobył Cristiano Ronaldo. Dla portugalskiego gwiazdora to były pierwsze gole w Juventusie, do którego latem trafił z Realu Madryt.

