Juventus. Kontuzja Douglasa Costy. Czeka go dłuższa przerwa

Wyjątkowo nieudane dni notuje Douglas Costa. Brazylijski skrzydłowy Juventusu najpierw został zawieszony na cztery kolejki Serie A za oplucie rywala w meczu ligowym. W piątek 28-letni piłkarz dowiedział się z kolei, że z powodu kontuzji nie będzie mógł również wystąpić w tym czasie w innych rozgrywkach.

Costa pojawił się na murawie w 67. minucie wygranego przez Juventus 2-0 środowego meczu Ligi Mistrzów przeciwko Valencii. Nie dograł jednak tego spotkania do końca, gdyż w samej jego końcówce, po wślizgu rywala w polu karnym, doznał kontuzji.

Przeprowadzone po powrocie do Turynu badania wykazały zarówno skręcenie kostki, jak i naciągnięcie mięśnia przywodziciela prawej nogi.

Sztab medyczny "Starej Damy" nie poinformował, jak długo Costa znajdować się będzie poza grą, ale włoskie media oceniają, że jego przerwa w grze potrwa co najmniej miesiąc.

Pewne jest to, że Brazylijczyka zabraknie w najbliższych czterech ligowych meczach Juventusu. To z kolei efekt skandalicznego zachowania Costy w niedzielnym spotkaniu 4. kolejki Serie A przeciwko Sassuolo, w którym piłkarz Juventusu opluł i uderzył Federico di Francesco. Włoska federacja zawiesiła go za to na cztery spotkania.

Odniesiona w środę kontuzja powoduje jednak, że Costy może zabraknąć również w kolejnych dwóch spotkaniach "Starej Damy" w Lidze Mistrzów przeciwko Young Boys Berno i Manchesterowi United. Piłkarz nie znalazł się również w kadrze reprezentacji Brazylii powołanej na październikowe mecze "Canarinhos" z Arabią Saudyjską i Argentyną.

Wojciech Malinowski