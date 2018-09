Juventus - Napoli. Ancelotti: Ronaldo dobry jak zawsze

Cristiano Ronaldo jest tak samo dobry w Juventusie, jak był w Realu Madryt - stwierdził trener Napoli Carlo Ancelotti po porażce z Juve 1-3 w sobotę w Serie A. Portugalski gwiazdor asystował przy dwóch golach dla mistrzów Włoch i miał udział przy trzecim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Szczęsny: Ronaldo uszczęśliwił kibiców. Wideo © 2018 Associated Press Serie A Serie A. Juventus - Napoli 3-1. Dwie asysty Ronaldo

Zwycięstwo rozciągnęło przewagę pierwszego w tabeli Juventusu nad Napoli do sześciu punktów. Spotkanie w Turynie rozpoczęło się jednak od prowadzenia neapolitańskiej drużyny, ale obrońcy tytułu kolejny raz potwierdzili, że są silni sportowo i psychicznie.

Reklama

- Widziałem dziś typowego Ronalda, piłkarza bardzo ważnego dla swojej drużyny - ocenił Carlo Ancelotti, który pracował z 33-letnim zawodnikiem podczas dwóch sezonów spędzonych na ławce trenerskiej Realu Madryt.

- On zawsze jest pod grą i stanowi nieustanne zagrożenie dla przeciwnika. Zawsze chce atakować i - jak już wcześniej mówiłem - podwyższa wartość Serie A. To wspaniałe móc oglądać jego występy we Włoszech - mówił szkoleniowiec, dla którego to pierwszy sezon przy linii bocznej z Napoli.

Dla Ancelottiego była to druga porażka w pierwszych ośmiu meczach na stanowisku we wszystkich rozgrywkach. Doświadczony trener pracował w przeszłości z Juventusie, ale miejscowi kibice przywitali go chłodno.

- Przyśpiewki to norma. Pocieszam się wygraniem Ligi Mistrzów w 2003 roku - odgryzł się kąśliwie Carlo Ancelotti, mając na myśli finał tych rozgrywek, kiedy jako trener AC Milan ograł po rzutach karnych właśnie Juventus.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

Zdjęcie Cristiano Ronaldo i Carlo Ancelotti / Getty Images

kip