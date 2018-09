Juventus - Napoli. Polski futbolowy egzamin dojrzałości w Turynie

Na ten mecz czeka cała piłkarska Europa. W sobotę hegemon Juventus podejmie w hicie Serie A Napoli. Na boisku w Turynie ważne role będą grać Polacy. W barwach gospodarzy od pierwszej minuty zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Z kolei za kreację gry ekipy z południa ma odpowiadać Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik najpewniej wystąpi w roli dżokera.

Kwiecień, 2018 rok. Ostatnia minuta meczu w Turynie. Z rzutu rożnego dośrodkowuje Jose Callejon, a Kalidou Koulibaly strzela gola głową na 1-0. Napoli wywozi z Turynu trzy punkty i ma realne szanse na tytuł. Kibice "Azzurich" szaleją. Neapol nie kładzie się spać. Fani świętują triumf nad największym rywalem, jakby właśnie sięgnęli po tytuł. Niestety piłkarze nie idą za ciosem. Przegrywają mistrzostwo na ostatniej prostej. Scudetto znów trafia do Turynu, po raz siódmy z rzędu.

Ważniejsze role Polaków

W pamiętnym meczu w stolicy Piemontu Polacy nie odgrywali ważnych ról. Kilka miesięcy temu pewniakiem między słupkami Juve był przecież legendarny Gianluigi Buffon. Włocha w Turynie już nie ma, a godnie zastępuje go Wojciech Szczęsny.

W Napoli również "Biało-Czerwoni" mają nieco inny status niż w kwietniu. Wtedy w Turynie weszli z ławki rezerwowych. Milik pojawił się na boisku po godzinie gry, Zieliński kilka minut później. Nie błysnęli. O ich występie niewiele się mówiło. To senegalski obrońca Koulibaly znalazł się na pierwszych stronach gazet.

Teraz to może się zmienić. Nowy trener Carlo Ancelotti ufa Polakom. Maurizio Sarri w najważniejszych meczach wprowadzał Zielińskiego z ławki rezerwowych. Zawsze uważał go za wielki talent, ale pomocnik w spotkaniach z klubami z czołówki zawodził. Na Milika nie stawiał z innej przyczyny. Z powodu poważnych urazów napastnik dwa ostatnie sezony miał właściwie stracone. Dopiero teraz solidnie przepracował przygotowania i od początku ligi błyszczy formą.

Zieliński oczkiem w głowie Ancelottiego

- Zieliński czołową postacią Ancelottiego. Trener widzi w Polaku ogromy potencjał. Ufa mu i będzie całą grę drużyny opierał wokół niego – pisała jeszcze przed sezonem "La Gazzetta dello Sport". Rzeczywiście tak jest. "Zielu", który u Sarriego był pierwszym rezerwowym, teraz gra główne skrzypce. Za zaufanie odwdzięczył się przeciwko Milanowi, kiedy strzelił dwa gole, a nowy trener wychwalał go pod niebiosa. W Turynie ma wystąpić od początku. To będzie dla niego najważniejszy test w sezonie, prawdziwy egzamin dojrzałości. Zawodnik z Ząbkowic Śląskich może wreszcie pokazać, że dorósł w Napoli do roli lidera.



Zdjęcie Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik i Lorenzo Insigne / Getty Images

Milik wygryzie Mertensa?

Włoskie media nie są przekonane czy od pierwszej minuty w szlagierze zobaczymy Milika. Biorą jednak pod uwagę opcję, w której Polak może w ostatniej chwili wygryźć ze składu Driesa Mertensa.

– To chyba największa wątpliwość trenera. Postawi na Belga czy Polaka? Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że pewniakiem będzie filigranowy napastnik, ale dwa gole Milika przeciwko Parmie dały do myślenia – informuje włoski Sky Sports. Były snajper Ajaksu zebrał znakomite recenzje po tym spotkaniu.

– Udowodnił, że jest świetny technicznie. Jego pierwszy gol to klasa światowa. Po atomowym strzale z dystansu bramkarz gości nawet nie drgnął. Potrafi jednak nie tylko strzelać, ale i kreować sytuacje kolegom – rozpływała się nad nim "La Gazzetta".

Milik nie może doczekać się starcia z Juve. Doskonale zdaje sobie sprawę jak ważny to mecz. – Dla nas to spotkanie roku. Cieszę się, że trener mi ufa. W środę mu się odwdzięczyłem. Chcę się pokazać również w sobotę – powiedział na łamach włoskiej prasy Polak.

Presja na Napoli

Od kilku spotkań Ancelotti proponuje inne ustawienie. Zmienił wieloletni system gry Napoli. Ze słynnego dla "Azzurrich" 4-3-3 przeszedł na występy z dwoma napastnikami (4-4-2). W Turynie pewniakiem z przodu jest Lorenzo Insigne. Partnerował mu będzie Milik lub Mertens, a Zielińskiego zobaczymy na lewej stronie pomocy. – To będzie formalnie lewa strona, a tak naprawdę Zielu ma u nowego trenera swobodę. Może zarówno schodzić do środka, jak i biegać po prawej stronie – wyjaśniają dziennikarze "La Gazzetty".

W Turynie większa presja ciąży na gościach. "Stara Dama" wygrała do tej pory wszystkie mecze i jeśli zgarnie trzy punkty w sobotę, odskoczy Napoli na 6 punktów. – To oni muszą, my możemy – stwierdzi trener mistrzów Massimiliano Allegri. Ancelotti jest pewny swego. – Interesują nas tylko trzy punkty. Niby to dopiero początek ligi, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę, że ewentualna wygrana dobrze wpłynie na morale drużyny.

Początek szlagieru 7. kolejki w Turynie w sobotę o godz. 18.