Juventus pozyskał Emre Cana z Liverpoolu

Reprezentant Niemiec Emre Can przeniesie się z Liverpoolu do Juventusu Turyn - poinformował klub włoskiej ekstraklasy piłkarskiej.

Pod koniec czerwca kończy się kontrakt 24-letniego pomocnika z "The Reds", więc przejdzie on na zasadzie wolnego transferu.



Can podpisał czteroletnią umowę ze "Starą Damą". W Liverpoolu występował od 2014 roku, a ostatni mecz w tym zespole rozegrał 26 maja w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt (1-3). Było to jego 167. spotkanie w koszulce "The Reds".



Mający tureckie pochodzenie piłkarz rozegrał 20 meczów w reprezentacji Niemiec, ale nie znalazł się w 23-osobowej kadrze na trwające w Rosji mistrzostwa świata.



Bramkarzem Juventusu jest Wojciech Szczęsny, który ma mieć miejsce w podstawowym składzie po odejściu Gianluigiego Buffona. Niedawno podpisano też kontrakt z broniącym dotychczas bramki Genoi Mattią Perinem.

