Juventus rozpoczął negocjacje w sprawie transferu Anthony'ego Martiala

Jak informuje dziennik ”Tuttosport” napastnik Manchesteru United Anthony Martial latem zmieni pracodawcę, a największe szanse na jego pozyskanie ma Juventus Turyn. Ponoć włodarze ”Starej Damy” rozpoczęli już negocjacje z klubem z Old Trafford.

Zdjęcie Anthony Martial /PA Sport

Martial dołączył do Manchesteru United z AS Monaco latem 2015 roku. ”Czerwone Diabły” zapłaciły za niego aż 60 milionów euro. Młody Francuz grał bardzo dobrze w swoim pierwszym sezonie na Old Trafford i nie brakowało głosów, że United na pewno nie przepłacili. Jednak w kolejnych dwóch sezonach było już gorzej, a w obecnym 22-letni zawodnik musi zadowolić się rolą rezerwowego.

Reklama

Piłkarz nie cieszy się zaufaniem trenera Jose Mourinha i już jakiś czas temu brytyjskie media rozpisywały się o jego odejściu w letnim oknie transferowym. Ponoć ”The Special One” jest gotowy sprzedać Martiala za 55 milionów euro. Najpoważniej zainteresowany jest Juventus.

Według ”Tuttosport” negocjacje między klubami już się rozpoczęły. Pytanie, czy sam zawodnik będzie chciał kontynuować karierę w Turynie? Niewykluczone, że przekonać go pomoże reprezentant Francji Blaise Matuidi. Juventus chciał pozyskać Martiala już w 2012 i 2013 roku, jednak wówczas piłkarz wybrał ofertę Monaco.

W obecnym sezonie Martial wystąpił w 40 spotkaniach, w których strzelił 11 goli i zanotował 10 asyst.

po