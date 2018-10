Juventus Turyn. Bonucci pogodził się z Allegrim i dlatego mógł wrócić

Latem 2017 roku Leonardo Bonucci po siedmiu latach spędzonych w Turynie zamienił Juventus na AC Milan. W nowym klubie od razu został kapitanem, ale grał przeciętnie. Gdy pojawiła się szansa powrotu piłkarz czym prędzej z niej skorzystał. Zawodnik wyznał, że jego relacje z trenerem Massimilianem Allegrim nie były najlepsze, ale się pogodzili.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo już strzela dla Juventusu. Wideo © 2018 Associated Press

Powrót Leonarda Bonucciego do Juventusu po zaledwie rocznym pobycie w AC Milan był bez wątpienia jedną z największych niespodzianek transferowych ostatniego lata. Zawodnik opuszczał Turyn w złej atmosferze, skłócony ze szkoleniowcem Massimilianem Allegrim. Jednak panowie wszystko sobie wyjaśnili i Włoch ponownie zameldował się na Allianz Stadium.

Reklama

- Allegri? Mieliśmy bardzo gorące dyskusje, ale inteligentni i dojrzali ludzie podają sobie ręce i koncentrują na tym samym celu – wyjawił.

Bonucci pokłócił się z Allegrim po meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Zawodnik twierdził, że zespół powinien grać bardziej ofensywnie, nie podobały mu się zmiany dokonane przez trenera, a w szatni miało dojść do szarpaniny. Później Allegri posadził go na ławce, choć ostatecznie piłkarz wrócił do pierwszego składu.

- W ciągu ostatnich czterech miesięcy w Juventusie wydarzyły się rzeczy, które uraziły moją dumę i dotknęły mnie osobiście, a ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Minęło dużo czasu i teraz zrozumiałem, że odejście z Juventusu nie było dobrą decyzją, bo tylko tutaj i w tych barwach jestem w stanie dać z siebie wszystko na murawie i poza nią – wyznał Bonucci.

- Prezydent Agnelli i mój agent sprawili, że powrót był możliwy, tylko tego chciałem – dodał.

31-letni Bonucci powiedział, że po zakończeniu piłkarskiej kariery chciałby zostać trenerem.

- Moim marzeniem jest praca w charakterze trenera. Chciałbym prowadzić wielki zespół, najchętniej Juventusu. Dlatego obserwuję z boku innych szkoleniowców, którzy próbowali wyciągnąć ze mnie wszystko, co najlepsze – zdradził.

W obecnym sezonie Bonucci rozegrał dziewięć spotkań, w których strzelił gola i zanotował dwie asysty.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

Zdjęcie Leonardo Bonucci / Eurosport

po