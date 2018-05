Juventus Turyn. Giorgio Chiellini pouczył Neapol

Juventus może być stary i brzydki, ale należy mu się szacunek - twierdzi obrońca "Starej Damy" Giorgio Chiellini i poucza neapolitańskich kibiców, że zbyt wcześnie zaczęli świętowanie, kiedy ich drużyna pokonała Juventus w Turynie na pięć kolejek przed końcem sezonu Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co łączy Juventus i Bayern z mistrzem Andory? Eurosport

Pod koniec kwietnia bramka Kalidou Koulibaly'ego z 90. minuty dała wygraną Napoli 1-0, dzięki czemu drużyna Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika zmniejszyła stratę do Juve zaledwie do punktu. Do końca sezonu pozostawały cztery mecze. Radość w Neapolu była tak ogromna, że piłkarzy Maurizio Sarriego po powrocie z Turynu witało blisko dziesięć tysięcy rozentuzjazmowanych kibiców.

Reklama

Ale na koniec z siódmego mistrzostwa z rzędu cieszył się Juventus. Turyńczycy dołożyli do tytułu jeszcze triumf w Pucharze Włoch, co oznaczało, ze Massimiliano Allegri doprowadził drużynę do dubletu czwarty raz z kolei.

- Każdego roku mówią, że najtrudniej jest znaleźć motywację, ale zawsze pojawi się ktoś, kto wyciąga z nas to, co mamy najlepsze. Mówią, że jesteśmy starzy i brzydcy, ale to my zawsze wygrywamy. W rzeczywistości osiągnęliśmy coś wyjątkowego - cieszył się Giorgio Chiellini, doświadczony obrońca Juve.

Napoli zaprzepaściło turyńskie zwycięstwo już w kolejnej kolejce, kiedy przegrało z Fiorentiną na wyjeździe 0-3, a później neapolitańczycy zremisowali u siebie z innym turyńskim klubem Torino i marzenia o scudetto prysły.

- Ktoś mówił za dużo i za wcześnie zaczął świętowanie. W życiu oczekujesz szacunku. A kiedy nie okazujesz szacunku, to ponosisz konsekwencje. My byliśmy cicho, kiedy trzeba było i teraz możemy cieszyć się chwilą. Nigdy nie rań naszej dumy, bo to zawsze daje nam energię - stwierdził Chiellini, który nie wymienił nikogo z nazwy, ale to czytelne odniesienie do świętowania przez Napoli triumfu nad Juventusem, który - jak się później okazało - nie miał żadnego znaczenia.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

kip