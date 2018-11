Juventus Turyn. Medhi Benatia myśli o odejściu

Obrońca Juventusu Turyn Medhi Benatia zasugerował, że już w styczniowym oknie transferowym może odejść z turyńskiego klubu. Powodem jest pełniona przez niego rola głębokiego rezerwowego, co nie odpowiada reprezentantowi Maroka.

Benatia zagrał co prawda od pierwszej minuty w wygranym 3-1 sobotnim spotkaniu przeciwko Cagliari, lecz był to dla niego dopiero piąty występ w bieżących rozgrywkach w meczach ligowych i pucharowych. Wydaje się niemożliwe, by w maju przyszłego roku wyrównał osiągnięcie z sezonu 2017/2018, gdy 32-krotnie pojawiał się w pierwszym składzie "Starej Damy".

- Jestem zawsze gotowy do gry, także na zbliżający się mecz Ligi Mistrzów. Lecz jest naprawdę ciężko pojawiać się tak rzadko na boisku. W ubiegłym sezonie zaliczałem dobre występy, gdyż miałem okazję do regularnej gry. Teraz jest niestety inaczej i chociaż wiem, że jest to część mojej pracy, to cała sytuacja nie jest dla mnie łatwa - powiedział Benatia w rozmowie z dziennikiem "La Stampa".

- Jak długo jestem w zespole, to zawsze będę do dyspozycji trenera i postaram się dawać z siebie wszystko, co najlepsze. Ale mam już 31 lat i chcę występować regularnie. W styczniu w tej kwestii wiele może się wydarzyć - dodał były obrońca m.in. AS Roma i Bayernu Monachium.

W środę Juventus podejmie w Turynie Manchester United w meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Oczekuje się, że na środku obrony włoskiej drużyny zagrają jednak Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci, a Benatia powróci do roli rezerwowego.

Wojciech Malinowski