Juventus Turyn. Skoro żonie podoba się w Turynie, to Szczęsnemu też

W wywiadzie dla "Tuttosportu" Wojciech Szczęsny przyznał, że trochę się obawiał przeprowadzki do Turynu, ale "żona jest zadowolona", więc i bramkarz Juventusu nie ma prawa na nic narzekać.

Szczęsny trafił do Juventusu latem zeszłego roku z Arsenalu via AS Roma. Turyn jest dziesięć razy mniejszy od Londynu i trzy razy mniejszy od Rzymu, co naturalnie wzbudzało pewne obawy przyzwyczajonego do wielkomiejskiego życia golkipera, ale szybko się okazało, że są one na wyrost.

- Trochę się bałem przenosić z Londynu i Rzymu do Turynu, ale teraz jestem bardzo zadowolony - podkreślił Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Tuttosportem".

- Żyje mi się tu dobrze, mojej żonie również. A kiedy żona jest zadowolona, załatwia to 80 procent wszystkiego - stwierdził z uśmiechem bramkarz reprezentacji Polski. - Gdziekolwiek pójdziemy w Turynie, jest pięknie - zapewnił.

Co zrozumiałe, Wojciech Szczęsny trzyma się z innymi bramkarzami Juve - Carlo Pinsoglio, Mattią Del Favero i oczywiście z Gianluigim Buffonem, z którym raz na jakiś czas chodzą na kolacje.

Za zadowoleniem z życia w Turynie idzie satysfakcja na polu sportowym. Szczęsny jako zmiennik Buffona w sezonie 2017/18 miał grać sporadycznie, ale tylko w lidze rozegrał już 14 meczów. Traci gola rzadziej niż w co trzecim meczu, co stanowi najlepszy procent spośród wszystkich bramkarzy w Serie A.